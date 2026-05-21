Papá de Said Palao soltó polémica frase sobre ampay de su hijo en yate

Steve Palao fue consultado por primera vez sobre la supuesta crisis entre su hijo y Alejandra. Foto: captura Instagram/Magaly TV

¿Padre de Said Palao se burló del escándalo de su hijo? Te contamos lo que dijo el progenitor del chico reality.

Steve Palao, padre de Said Palao, decidió hablar frente a cámaras sobre cómo va actualmente la relación de su hijo con la empresaria Alejandra Baigorria. Sin decirlo de forma directa, dejó entrever que los problemas habrían quedado atrás y que el “perdón divino” ya se habría dado luego del polémico episodio ocurrido en el yate en Argentina.

El popular ‘Papá Palao’ fue consultado cuando se encontraba en un centro comercial y también en Barranco. Aunque prefirió mantener cierta reserva, no dudó en defender la privacidad de la pareja y mostró su alegría por el buen momento que estarían viviendo tras regresar al Perú.

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¿Qué dijo sobre la reconciliación de Said y Alejandra?

Luego de que Said Palao y Alejandra Baigorria volvieran de África, donde incluso se generaron rumores por la ausencia del chico reality en algunas publicaciones de la empresaria, Steve Palao fue consultado por primera vez sobre la supuesta crisis y un posible perdón en la relación.

“Yo soy de la idea de que los problemas de pareja lo arreglan dos, los terceros sobran (…) . “Yo estoy feliz con que las cosas siempre vayan bien. A las personas buenas les tiene que ir bien”, comenzó diciendo.

El polémico comentario del papá de Said Palao sobre las fiestas en yate

Pese a que evitó pronunciarse directamente sobre el supuesto perdón a su hijo, Steve Palao generó controversia cuando los reporteros le consultaron si él asistiría a una fiesta en yate, haciendo referencia al ampay ocurrido en Argentina, donde Said habría ocultado información a su esposa. A esto se sumó el caso de Mario Irivarren, quien fue visto besándose con una mujer y fue señalado por una infidelidad a Onelia Molina.

El patriarca de los Palao aseguró que no ve nada malo en que una persona asista a este tipo de celebraciones, aunque no precisó si considera adecuado hacerlo dependiendo del estado sentimental. Sus declaraciones llamaron la atención por el tono relajado con el que abordó el tema.

Sin embargo, lo que más ha generado polémica fue cuando lanzó un comentario dirigido a Mario Irivarren, quien ha sido mencionado como ‘alcahuete’ de Said Palao en este caso. “(Si a usted lo invitan a una despedida de soltero en un yate, ¿va?) Si me invitan claro que voy. Caramba, ni conozco un yate. (No tiene nada de malo, ¿no?) ¿Qué puede ser malo? La gente puede ir donde quiera, no tienen que estigmatizar a las personas. Nunca me han invitado, le voy a decir a Mario que me invite (a Argentina)”, agregó.



(Fuente: Willax TV)