Onelia Molina y Kevin Díaz habrían dormido juntos en hotel de Cartagena: ¿oficializaron su relación?

Kevin Díaz se declaró a Onelia Molina en 'EEG'. Foto: Instagram/captura YouTube

Magaly Medina expuso las pruebas del aparente romance en Onelia y su compañero de EEG. Ante ello, la conductora no dudó en bautizarla con un nuevo apodo.

La periodista Magaly Medina volvió a generar polémica al referirse a la modelo arequipeña Onelia Molina, quien fue captada junto al venezolano Kevin Díaz durante un viaje por Colombia. La conductora decidió ponerle un nuevo apodo y la llamó ‘Pinochelia’.

Magaly mostró pruebas del supuesto romance de Onelia y Kevin Díaz

En la última edición de su programa, la conductora ATV presentó imágenes donde Onelia y Kevin aparecen caminando de la mano por las calles de Cartagena. Tras ver las escenas, Magaly no dudó en comentar sobre la situación y mantener el calificativo con el que se refirió a la influencer.

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Las cámaras de 'Magaly TV La Firme' registraron a la pareja recorriendo el barrio de Getsemaní. En las fotografías ambos lucen relajados, sonrientes y con ropa veraniega, mientras disfrutan del ambiente cálido de la conocida Ciudad Amurallada.

Sin embargo, la conductora señaló que, al mismo tiempo, Onelia compartía en sus redes sociales publicaciones en las que aparecía sola. Además, Magaly lanzó un comentario sobre el supuesto hospedaje de la modelo y dijo que, si consiguió un canje en el hotel, lo mínimo era que el acompañante “se pusiera a chambear un poco”.

La periodista aseguró que el detalle que terminó por reforzar esta versión fue la información obtenida del propio establecimiento. Según indicó, el hotel confirmó que ambos se alojaron en el mismo lugar y que, aparentemente, habrían pasado la noche en la suite presidencial.



(Foto: Magaly TV)

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Kevin Díaz se declaró a Onelia Molina

Tras la difusión de las imágenes en el programa de Magaly Medina, Kevin Díaz rompió su silencio durante la emisión de 'EEG' y decidió hablar sobre la cercana relación que mantiene con Onelia Molina. El participante dejó entrever que entre ambos existe una conexión especial que ha ido creciendo con el tiempo.

En pleno programa en vivo, Kevin aprovechó el momento para dedicarle unas emotivas palabras a la modelo y expresar lo que siente por ella. “Y si nadie se lo ha dicho, si nadie te ha dicho lo increíble que eres, lo hermosa que eres, lo inteligente que eres, yo te lo digo. Y me encantas un montón, me gustas demasiado. Las cosas como son”, confesó el venezolano, sorprendiendo a todos los presentes.