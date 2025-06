Pablo Heredia contó la conversación secreta que tuvo con Paolo Guerrero sobre Alondra

Pablo Heredia también respondió si Paolo Guerrero sintió celos de él por Alondra. Foto: Instagram

En la segunda parte de ‘El valor de la verdad’ de Pablo Heredia. El actor argentino respondió sin filtro sobre su vínculos con Alondra García Miró y Paolo Guerrero.

Hace unos días, Pablo Heredia volvió a ser noticia tras su participación en 'El valor de la verdad'. El actor argentino se sentó en el sillón rojo para hablar abiertamente sobre su vida amorosa con figuras conocidas como Alessandra Fuller, Flavia Laos y Milett Figueroa. Aunque ya había contado varias experiencias, quedaban algunas confesiones por revelar.

Este último domingo, el programa retomó la emisión con la pregunta que había quedado pendiente: “¿Acabó tu relación con Alessandra Fuller por Alondra García Miró?”. A partir de ahí, Pablo habló con más profundidad sobre sus romances y situaciones que vivió fuera de cámaras.

Pablo Heredia y su inesperada conversación con Paolo Guerrero

Uno de los momentos más comentados fue cuando recordó una conversación que tuvo con Paolo Guerrero sobre Alondra. “Yo lo tenía atragantado, lo tenía ahí y como soy una persona súper reservada y no me voy a meter, le dije: ‘Che Paolo, no debería, pero quisiera decirte algo, no sé si te vas a enojar, si lo vas a tomar personal, pero quiero que sepas que Alondra piensa mucho en vos, habla mucho de vos, te quiere’”, relató Heredia en el programa.

Según contó, Paolo reaccionó de forma muy positiva. “Él me habló buena onda, súper buena vibra. Un tipo bien, copado, me cayó bien. Se lo quería decir porque era mi amiga y quería que se dieran una oportunidad”, comentó, asegurando que sintió alivio al ver que el futbolista tomó bien lo que él tenía que decirle.

Pablo también explicó que, en ese momento, Paolo y Alondra ya no estaban en una relación, pero ella seguía teniendo sentimientos por él. Por eso, quiso ser honesto y dar ese mensaje, a pesar de que no sabía cómo iba a reaccionar Guerrero. Finalmente, la conversación terminó bien y Heredia resaltó el respeto y la buena actitud del futbolista hacia él.



(Foto: captura 'El valor de la verdad')

Pablo Heredia respondió si Paolo Guerrero sintió celos de él por Alondra

Pablo Heredia fue sincero al hablar sobre si Paolo Guerrero sintió celos al verlo actuar con Alondra García Miró. “Posiblemente sí”, dijo el actor, explicando que para alguien que no pertenece al mundo de la actuación, puede ser difícil entender que un beso o un abrazo en una escena no tiene nada personal. Según él, es normal que alguien fuera del medio sienta incomodidad sin conocer lo que realmente pasa detrás de cámaras.

Sobre si Paolo tuvo alguna objeción con la carrera de Alondra, Heredia aclaró que no lo sabe con certeza. Sin embargo, mencionó que cuando grababan juntos escenas para la novela, la relación entre la modelo y el futbolista ya había terminado. “No sé si estaba en contra de que ella actúe. Cuando grabábamos, ellos ya no estaban juntos”, explicó el actor argentino.