Alejandra Baigorria y su explosiva frase sobre beso de Onelia Molina con Kevin Díaz

Alejandra Baigorria llegó de su viaje por África junto a Said Palao. Foto: captura 'Amor y Fuego'

La ‘Gringa de Gamarra’ fue consultada sobre el comentado beso de Onelia y Kevin. Te contamos cuál fue su sorpresiva respuesta.

Alejandra Baigorria regresó al Perú luego de disfrutar unos días en África junto a Said Palao y la hija del exchico reality. Sin embargo, apenas llegó al aeropuerto fue abordada por las cámaras de ‘Amor y Fuego’, que no dudaron en preguntarle sobre el comentado beso entre Onelia Molina y Kevin Díaz.

¿Qué dijo Alejandra Baigorria sobre el beso de Onelia Molina?

La reportera del programa le consultó qué pensaba sobre el supuesto acercamiento entre la modelo arequipeña y el integrante de 'Esto es guerra'. Como se recuerda, el tema generó bastante polémica porque ocurrió poco después de la ruptura entre Onelia Molina y Mario Irivarren.

Aunque Alejandra Baigorria evitó entrar en detalles sobre la vida sentimental de Onelia, sí dejó algunas frases que muchos tomaron como una clara indirecta. Además, aseguró que ella no suele cambiar la opinión que tiene sobre las personas, recordando que ambas han tenido varios enfrentamientos en el reality.

Durante la conversación, la reportera mencionó que aparentemente Onelia habría superado rápidamente a Mario Irivarren, lo que provocó la reacción de la popular ‘Gringa de Gamarra’. Sin dar mayores detalles, prefirió marcar distancia del tema.



(Foto: captura 'Amor y Fuego')

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Alejandra Baigorria y su fuerte indirecta a Onelia Molina

“Personas que no tienen nada que ver en mi vida, no opino”, respondió inicialmente Alejandra Baigorria frente a cámaras. Luego agregó: “Al final del caso yo no cambio. Lo que yo digo no lo cambio, lo que pienso de las personas no lo cambio… y siempre digo que en algún momento me darán la razón”.

Pese a la insistencia de la reportera, la empresaria dejó claro que no piensa seguir hablando sobre Onelia Molina. “No voy a hablar de ella”, señaló tajantemente antes de retirarse del lugar.