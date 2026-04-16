Reimond Manco se quebró EN VIVO al reconocer que la ‘fregó’ al engañar a su esposa

Reimond Manco rompió en llanto tras fallarle a su familia. Foto: captura Magaly TV

El exfutbolista Reimond Manco apareció en el programa de Magaly Medina para responder por sus errores.

El exfutbolista peruano Reimond Manco dejó a todos sorprendidos al abrir su corazón en televisión y contar detalles de su vida personal. Durante la entrevista, el exjugador asumió sus errores y no dudó en pedir disculpas públicas a su familia tras serle infiel a su esposa.

¿Qué dijo Manco tras serle infiel a su esposa?

Todo ocurrió en el programa Magaly TV La Firme, donde Manco habló sin filtros sobre su relación. El exdeportista admitió que cometió errores en su matrimonio y aseguró que ahora busca hacer las cosas mejor y aprender de lo ocurrido.

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Al ser consultado sobre si fue infiel en más de una ocasión, respondió con total sinceridad: “Sí, no he venido a mentirte. No siempre, han sido dos veces, dos crisis que hemos pasado. La primera fue crisis, sin infidelidad, pero más o menos de este tipo, con conversaciones. Carnalmente solo una vez, pero textualmente sí, no sé, quisiera tener una palabra no para que me entiendas, sino para que sepas lo que te estoy diciendo, lastimosamente la cagué“, dijo muy afectado.

Asimismo, Manco aprovechó el momento para pedir perdón a su pareja y a su familia, reconociendo el daño causado. “Nuevamente quiero pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos y a toda mi familia, por la caga... que he hecho. Esto me ha costado mi matrimonio, pero voy a seguir tratando de ser buen padre, es lo único que me queda”, expresó.

Finalmente, Manco contó que tendrá una conversación pendiente con sus hijos para decirles la verdad, aunque fue claro al señalar que no ve posible retomar su matrimonio. “Voy a hablar con mis hijos, les voy a contar la verdad y voy a hablar con mi esposa, va tener que darse, toca, pero de ahí a que volvamos a tener un matrimonio no creo, pero hay que respetarlo”, concluyó.

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Reimond Manco rompió en llanto tras fallarle a su familia

La conductora Magaly Medina destacó la actitud de Reimond Manco por presentarse en su programa y afrontar la situación tras hacerse públicas sus infidelidades. A diferencia de otros casos, el exfutbolista decidió no esconderse y asumir su responsabilidad frente a las cámaras. “No es para menos, es lo menos que puedo hacer... así como fui valiente para joder, ahora aguanta pues...”, expresó antes de romper en llanto.

En esa misma línea, Manco dejó en claro que no quiere seguir perjudicando a las personas que más quiere y que está dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus actos. El exjugador aseguró que ahora su prioridad es actuar con responsabilidad y tratar de hacer las cosas mejor en adelante.



(Fuente: Magaly Medina)