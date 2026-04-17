Mario Hart inesperado post de cumpleaños tras frío saludo Korina Rivadeneira

Mario Hart no compartió fotos junto a su esposa por su cumpleaños. (Foto: Mario Hart)

¡Inesperado! Mario Hart sorprendió a sus fans con singular publicación tras el frio saludo de su esposa Korina Rivadeneira.

Los rumores de una posible crisis en el matrimonio de Mario Hart y Korina Rivadeneira continúan creciendo, especialmente tras la reciente publicación del exchico reality por su cumpleaños número 39.

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Mario Hart celebró su cumpleaños sin Korina Rivadeneira

A través de sus redes sociales, Hart compartió algunos momentos de su celebración, donde se le ve acompañado por sus hijos Lara y Marito, quienes le prepararon una emotiva sorpresa por su onomástico.

En las imágenes también aparece la madre del piloto, quien llegó a saludarlo, así como su mascota. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la ausencia de Korina en las fotos publicadas.

(FOTO: Mario Hart)

Aunque en uno de los videos se logra escuchar la voz de la actriz venezolana, no aparece en ningún momento, lo que ha despertado diversas especulaciones entre sus seguidores.

Programas de espectáculos han señalado que la pareja podría estar atravesando una crisis e incluso se habla de una posible separación, aunque hasta el momento no hay confirmación oficial.

Por su parte, Mario Hart ha optado por no pronunciarse sobre su situación sentimental, asegurando que se trata de un tema familiar que prefiere manejar en privado.