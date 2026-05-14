Pamela López tomó drástica decisión por sus hijos tras denuncia de Cueva

Pamela López le envía un fuerte mensaje a Cristian Cueva. (Foto: La Granja Vip)

Pamela López recalcó que no permitirá que Cueva se lleve a sus hijos y dejó en claro que está dispuesta a luchar por los menores.

Pamela López protagonizó uno de los momentos más tensos y emotivos dentro de 'La Granja VIP' luego de reaccionar con furia tras conocer la denuncia presentada por Christian Cueva contra su madre, Betthy Solórzano.

La influencer no pudo contener las lágrimas y lanzó una fuerte advertencia al padre de sus hijos en plena conversación dentro del reality. Las declaraciones sorprendieron a más de uno.

Pamela López toma radical decisión sobre denuncia de Cueva

Visiblemente afectada, Pamela dejó en claro que no permitirá que el futbolista separe a sus hijos de ella ni de su familia. "Sobre mi cadáver me vas a quitar a mis hijos. ¡Primero muerta! ¡Desgraciado! ¡Ni con mi madre, ni con mis hijos", expresó entre lágrimas.

La participante también aseguró que, una vez fuera del programa, enfrentará directamente toda la situación legal y familiar que atraviesa. "Ya voy a salir para que te metas conmigo, pero no con mi madre", agregó con la voz quebrada.

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La tensión fue tan grande que Pamela López tomó una drástica decisión dentro del reality. En medio de la crisis, pidió públicamente a sus compañeros que la nominen para ir a gala de eliminación y abandonar el programa lo antes posible.

"Necesito salir, necesito que me nominen, por favor, necesito irme… Necesito solucionar mis temas", dijo muy preocupada. Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su apoyo a Pamela López y criticaron el complicado conflicto familiar que mantiene con Christian Cueva.