Milett Figueroa respondió si vivía del dinero de Marcelo Tinelli y se quebró al hablar de su relación

Milett Figueroa reveló que Marcelo Tinelli nunca la mantuvo. (Foto: Amor y Fuego)

La modelo peruana no pudo contener su llanto al hablar sobre el fin de su romance con Tinelli.

Milett Figueroa está en el 'ojo público' tras terminar su relación con Marcelo Tinelli. La joven modelo contó detalles inéditos de su relación con el argentino. Para sorpresa de muchos, la joven se mostró sensible sobre el tema.

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Milett Figueroa niega haber sido mantenida por Marcelo Tinelli

En los casi 3 años de relación, Milett Figueroa confesó que el empresario no la mantenía, ya que ella llegó a Argentina con un contrato y logró trabajar y participar en diversos eventos. Sin embargo, confesó que los primeros meses, Marcelo pagó el departamento donde ella vivía, por un tema personal.

Además, aseguró que ella no podía tener contacto con otros productores o realizar castings, porque paraba todo el tiempo con Marcelo Tinelli, pero aseguró que toda su vida ha sido independiente y no le gusta estar esperanzada en su pareja.

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Milett Figueroa lloró al hablar sobre Marcelo Tinelli

Milett Figueroa no quiso contar el motivo del fin de su relación con Marcelo Tinelli. La modelo peruana aseguró que cerró esa etapa con mucho amor, pero que ya no es tan inocente como antes. Además, aseguró que ella no negocia su amor y tranquilidad.

"Me enamoraron. (...) Creo que el amor no aparece muchas veces. Lo único que puedo decir es que estas lágrimas no son de despecho. Sé la calidad de persona que soy", comentó Milett conmovida por la situación que vive.

(Foto: Amor y Fuego)