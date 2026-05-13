Milett Figueroa respondió si Marcelo Tinelli le fue infiel durante su relación

Milett Figueroa señaló que entregó mucho en su relación con Marcelo Tinelli. Foto: captura YouTube

Por primera vez, Milett Figueroa se sinceró sobre el fin de su relación con el famoso conductor argentino Marcelo Tinelli.

Milett Figueroa decidió romper su silencio y hablar abiertamente sobre el fin de su relación con Marcelo Tinelli, contando detalles de lo que la llevó a cerrar ese capítulo sentimental. La modelo explicó cuál habría sido el verdadero motivo de la separación y también respondió directamente a las versiones que apuntaban a una posible infidelidad por parte del conductor argentino.

La ex participante de ‘Esto es Guerra’ estuvo en el set de ‘Amor y Fuego’, donde fue entrevistada por Rodrigo González y Gigi Mitre, quienes no dudaron en preguntarle sobre el fin de su relación sentimental con el conocido conductor argentino y los detalles de su reciente separación.

¿Marcelo Tinelli le fue infiel a Milett Figueroa?

Rodrigo González le preguntó directamente a Milett si cree que Marcelo Tinelli le fue infiel con Rosana Almeida, su actual pareja. La modelo peruana respondió: “Yo te puedo hablar de mí. En todos esos casi tres años que estuve en la relación, fui completamente fiel a una persona. Estuve para esa persona todo el tiempo y lo que hagan otras personas, responderán otras personas”.

Sin embargo, aunque no acusó directamente al conductor argentino, Milett Figueroa sorprendió al enfatizar que no le gustan las deslealtades ni las traiciones. “Yo prefiero no comentar absolutamente nada, porque ya cerré la relación y no quiero volver a destapar nada personal de una relación que ya se terminó. Pero sí quiero dejar en claro que a mí no me gustan las mentiras, no me gustan las traiciones y la deslealtad no va conmigo para nada”, resaltó.

Asimismo, Milett Figueroa señaló que entregó mucho en su relación con Marcelo Tinelli. “Yo creo que amé mucho, entregué demasiado y, bueno, salí con muchos aprendizajes y con mucho agradecimiento por la relación, porque también fui muy feliz. Pero cuando no es, se dice ‘hasta aquí nomás’, con amor, y se sigue”, finalizó.



(Fuente: 'Amor y Fuego')

¿Qué dijo Milett Figueroa sobre la nueva pareja de Tinelli?

En otro momento de la entrevista, la modelo peruana fue consultada sobre Rossana AlmeIda, quien sería la actual pareja de Marcelo Tinelli. Sin incomodarse por el tema, Milett Figueroa señaló que no guarda resentimientos y que cada persona es libre de continuar su vida sentimental tras una separación.

“Todo el mundo tiene derecho a rehacer. Le deseo lo mejor del mundo con su nueva pareja, si no comete los errores que cometió conmigo seguro va a ser muy feliz”, manifestó.