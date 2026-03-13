¿Paolo Guerrero confesó por qué terminó su relación Ana Paula? El delantero realizó inesperada publicación

Paolo Guerrero realizó un inesperado mensaje en sus redes sociales. (Foto: Ana Paula Consorte/ Instagram - Paolo Guerrero)

¿Indirecta? Paolo Guerrero publicó singular mensaje tras confirmar el fin de su relación con Ana Paula Consorte.

Paolo Guerrero volvió a generar revuelo en redes sociales luego de compartir un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta tras su ruptura con Ana Paula Consorte. ¿Qué decía? Te lo contamos a continuación.

¿Paolo Guerrero reveló por qué terminó su relación con Ana Paula?

El futbolista había permanecido en silencio desde que se conoció públicamente el fin de su relación con Ana Paula. Sin embargo, recientemente decidió expresarse mediante sus historias de Instagram, donde publicó un video cargado de reflexión y decepción.

El popular 'Depredador' habló sobre la confianza, la decepción y las consecuencias de entregarse demasiado. Las palabras publicadas hicieron pensar a muchos seguidores que el texto podría estar relacionado con el motivo de su separación.

(Video: Joss/ TikTok)

"Si eres demasiado bueno, te usarán. Si eres demasiado fuerte, te pondrán a prueba. Si eres demasiado amable, se aprovecharán de ti. Si estás siempre disponible, olvidarán tu valor. Si eres honesto, incomodarás. Si confías demasiado, te engañarán", se leía en el mensaje compartido por el delantero.

Más adelante, el futbolista continuó reflexionando sobre la importancia de mantener un equilibrio emocional y no entregarlo todo sin medida. Lo que más llamó la atención fue que, minutos después de haber publicado el mensaje, Guerrero decidió eliminarlo por completo de sus historias.