Rafael Cardozo habló del embarazo de su ex Cachaza: esta fue su inesperada reacción

Rafael Cardozo confesó que él y Cachaza no tuvieron en sus planes ser padres. Foto: Instagram

El exchico reality Rafael Cardozo no pudo evitar ser abordado y consultado sobre el feliz momento que vive su expareja Cachaza.

El exintegrante de 'Esto es guerra' Rafael Cardozo se pronunció sobre el embarazo de su expareja Carol Reali, más conocida como ‘Cachaza’, quien se encuentra esperando a su primer bebé junto al actor André Bankoff. El exchico reality fue consultado por esta nueva etapa en la vida de la influencer brasileña y dejó clara su posición.

¿Qué dijo Rafael Cardozo sobre Cachaza?

Durante una entrevista para Amor y Fuego, Rafael Cardozo contó que muchas personas suelen escribirle mensajes relacionados con Carol Reali y su actual relación. Según comentó, algunos usuarios le recuerdan que su expareja habría encontrado una nueva oportunidad en el amor tras el fin de su historia juntos.

“La gente me critica diciendo: ‘Ves, ahora sí encontró un hombre de verdad’ y… Pucha, yo ni me meto ahí. Yo creo que es una relación de a dos, imagínate un ex opinando”, indicó Cardozo, dejando entrever que prefiere mantenerse al margen de la vida sentimental de Cachaza.

Pese a ello, ante la insistencia del reportero del programa, Rafael Cardozo decidió enviarle buenos deseos a Carol Reali en esta importante etapa como futura madre. “Que sea feliz en su vida y con su pareja”, acotó el exchico reality.



(Foto: 'Amor y Fuego')

Rafael Cardozo confesó que él y Cachaza no tuvieron en sus planes ser padres

Rafael Cardozo también reveló que, durante los más de 10 años de relación que mantuvo con Cachaza, nunca llegaron a conversar sobre la posibilidad de convertirse en padres. El exchico reality explicó que ese tema no formó parte de sus planes como pareja y evitó profundizar en las decisiones actuales de su expareja.

“Nunca hablamos del tema e imagino que en tan poco tiempo debe haber hablado del tema con él y se logró, o tal vez ya lo estaba buscando, qué te puedo decir. Feliz por ella, por su familia, es una excelente persona, pero qué más puedo decir...”, añadió Rafael Cardozo, dejando claro que le desea lo mejor a Carol Reali en esta nueva etapa.