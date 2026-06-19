'Cachaza' mostró lo emocionada que está con la llegada de su primer hijo

La exintegrante de 'Esto es Guerra' será madre por primera vez. (Foto: Carol Reali/ Instagram)

Con un romántico video, 'Cachaza' y André Bankoff anunciaron que se convertirán en padres por primera vez.

Carol Reali, más conocida como 'Cachaza', emocionó a sus seguidores al anunciar que está embarazada de su primer hijo. La influencer brasileña compartió la feliz noticia a través de sus redes sociales junto a su pareja, André Bankoff.

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'Cachaza' se convertirá en madre por primera vez

El anuncio fue realizado mediante un emotivo video publicado en su cuenta de Instagram. En las imágenes, la modelo mostró la felicidad que vive en esta nueva etapa de su vida y confirmó que muy pronto se convertirá en madre.

La publicación rápidamente se volvió viral y recibió miles de reacciones. Seguidores, amigos y diversas figuras del espectáculo no tardaron en felicitar a la brasileña por la llegada de su bebé.

Cachaza acompañó el video con un mensaje lleno de emoción, donde expresó lo importante que es para ella cumplir el sueño de formar una familia junto a la persona que ama.

“Hay momentos que cambian la vida para siempre. Hoy queremos compartir la noticia más especial de nuestras vidas: estamos esperando un bebé”, escribió la influencer en sus redes sociales.

(Foto: Carol Reali/ Instagram)

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Además, señaló que siempre soñó con construir un hogar lleno de amor y aseguró que siente que este momento llegó en el momento indicado. De esta manera, Cachaza y André Bankoff inician una nueva etapa marcada por la ilusión y la espera de su primer hijo.