María Pía Vallejos da ultimátum a Gustavo Salcedo y pide que se divorcie de Maju Mantilla

María Pía Vallejos afirma estar segura de lo que ella y Gustavo sienten. Foto: Facebook

La veterinaria María Pía Vallejos rompió su silencio sobre su vínculo con Gustavo Salcedo y la situación de este con Maju Mantilla.

María Pía Vallejos decidió pronunciarse ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ sobre el vínculo que mantiene con Gustavo Salcedo. Sus declaraciones surgieron luego de que el abogado del empresario y de Maju Mantilla señalara que no existe, por ahora, la intención de iniciar un proceso de divorcio.

La docente universitaria indicó que la situación no ha cambiado y evitó referirse a las especulaciones que circulan sobre su vida privada. Asimismo, aclaró que no mantiene una relación sentimental formal con Gustavo Salcedo y explicó que, aunque comparten tiempo juntos, todavía no existe un compromiso oficial entre ambos.

PUEDES VER: Cueva enfrenta a Pamela López luego de que lo acusara de quitarle su casa

María Pía Vallejos da ultimátum a Gustavo Salcedo

La también docente universitaria aseguró que, antes de iniciar formalmente una relación con Gustavo Salcedo, espera que él cierre por completo su etapa matrimonial con Maju Mantilla. “Obviamente tiene que haber una separación real, ¿no? [¿Estás esperando el divorcio definitivo?] Sí”, respondió.

Además, Vallejos afirmó que no tiene intención de involucrarse en un proceso de separación y sostuvo que ese tema ya ha sido conversado entre ambos. “Yo no voy a estar metida en una de separación, y él lo sabe y lo hemos conversado bastante, siéndote totalmente honesta”, manifestó.

Finalmente, rechazó las críticas de quienes la señalan como la tercera persona en el matrimonio y explicó que conoció a Gustavo cuando ya estaba separado. “Para los que me tildan de tercera, de amante, de que me he metido en un matrimonio… yo he conocido a un hombre separado, claro con sus sentimientos y simplemente es cuestión de que, si es que él me quiere, él sabe lo que va a hacer”, señaló.



(Fuente: 'Amor y Fuego')

PUEDES VER: Christian Domínguez publicó fotos inéditas de su boda y le dedicó mensaje amoroso a Karla Tarazona

María Pía Vallejos afirma estar segura de lo que ella y Gustavo sienten

La veterinaria señaló que confía plenamente en lo que Gustavo Salcedo siente por ella y aseguró que esa seguridad es la razón por la que puede hablar abiertamente sobre su situación sentimental.

“Si es que yo no estaría segura de lo que te digo y confiada también en lo que él me dice, yo no hablaría con tanta seguridad frente a cámaras ni lo hubiese hecho la primera vez que conversamos”, expresó durante sus declaraciones.