Reimond Manco anunció que su esposa finalizó su compromiso tras chats calientes con amiga

Reimond Manco confirmó separación de esposa tras filtración de chats. (Foto: Reimond Manco - Instagram)

El exfutbolista anunció que su esposa le puso fin a su matrimonio luego de enterarse de que le enviaba 'packs' a su amiga.

Reimond Manco anunció este miércoles el fin de su matrimonio con Lilia Moretti, luego de la polémica generada por la filtración de chats comprometedores con Maydiel. La situación se hizo pública tras la difusión del caso en el programa Magaly TV La Firme.

A través de su cuenta de Instagram, Manco compartió un mensaje en el que reveló que fue su esposa quien tomó la decisión de poner fin a la relación, tras no perdonarlo por lo ocurrido. La noticia generó gran impacto entre sus seguidores, considerando que la pareja llevaba diez años de matrimonio.

Reimond Manco y Lilia Moretti confirman separación tras chats

"Hoy me toca escribir uno de los mensajes más difíciles de mi vida. Mi esposa ha tomado la decisión de separarnos y dar por concluido nuestro matrimonio, a raíz de una mentira que ya ha sido aclarada, pero que lamentablemente ocasionó toda esta situación", expresó el exjugador.

En su pronunciamiento, Manco también reflexionó sobre lo sucedido y reconoció el daño causado, especialmente a su familia. Asimismo, pidió disculpas públicas por la exposición mediática que ha rodeado el caso en los últimos días.

"Quiero pedirle perdón a ella y a mis hijos por todo lo ocurrido y por la exposición pública que han tenido que vivir. Me duele profundamente que estén pasando por esto", añadió.

(Foto: Reimond Manco/ Instagram)

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El exfutbolista solicitó respeto y consideración para su familia en este difícil momento, mientras enfrenta las consecuencias de la polémica que terminó por quebrar su relación matrimonial.