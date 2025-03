Roberto Guizasola pidió disculpas a su esposa e hijos: confirmó demanda contra ‘La Gordibuena’

Roberto Guizasola, amigo cercano de Jefferson Farfán, fue captado junto a Alexandra Díaz en su vehículo durante una madrugada en Carabayllo. (Foto: redes sociales)

Roberto Guizasola se pronunció en sus redes sociales para pedirle perdón a su esposa. Además, aseguró que tomará acciones legales contra ‘La gordibuena’.

Roberto Guizasola, apodado ‘Cucurucho’, ha anunciado a través de sus redes sociales que planea emprender acciones legales contra Alexandra Díaz, conocida como ‘La Gordibuena’.

Esta decisión llega tras las acusaciones presentadas por Díaz y difundidas en el programa Magaly Tv. En un comunicado publicado en sus historias de Instagram, el exjugador, también llamado ‘Galáctico’, ofreció disculpas públicas a su esposa e hijos por lo que describió como un ‘error’, mientras que desmintió con firmeza las acusaciones en su contra.

"A la opinión pública, medios de comunicación y seguidores: Quiero empezar pidiendo disculpas públicas a mi esposa y a mis hijos. Sé que los he lastimado profundamente y que no me he comportado de la manera correcta. Cometí un grave error y asumo toda la responsabilidad por ello", expresó en un inicio.

Luego, Roberto Guizasola agregó lo siguiente: “Reconocer un error, por más grave que sea, y el mío lo es, no me obliga a aceptar todo lo que se diga, aunque no haya ocurrido. Por ello, rechazo de manera categórica todas las acusaciones que me asocian con supuestos actos de abuso y violencia. Tal vez esas afirmaciones sean falsas, no tienen sustento ni pruebas y constituyen ilícitos penales".

(Foto: Instagram de Roberto Guizasola?

Roberto Guizasola iniciará acciones legales contra Alexandra Díaz

También aseguró que tomará acciones legales. “He decidido iniciar las acciones legales correspondientes para demostrar la verdad de mis afirmaciones y la mala fe de tales acusaciones. Repito, un grave error no me obliga a aceptar falsedades", sentenció.

Como se recuerda, Roberto Guizasola, amigo cercano de Jefferson Farfán, fue captado junto a Alexandra Díaz en su vehículo durante una madrugada en Carabayllo, lo que generó un gran revuelo mediático.

¿Quién es Alexandra Díaz, conocida como ‘La Gordibuena’?

Es una influyente figura en las redes sociales. En TikTok, ‘La gordibuena’ cuenta con más de 69 mil seguidores y en Instagram ha superado los 100 mil seguidores.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!