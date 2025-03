Shirley Arica confesó por qué evitó hablar de Luis Advíncula en 'El Valor de la Verdad'

Shirley Arica remeció la farándula nacional una vez más con sus recientes declaraciones. (Foto: redes sociales/ 'EVDLV')

¡Todo sale a la luz! Shirley Arica reveló el motivo por el cual no mencionó al jugador de Boca Juniors en el sillón rojo.

Shirley Arica volvió a captar la atención mediática tras su reciente participación en el programa 'La noche habla' de Panamericana Televisión. En esta entrevista, la llamada ‘Chica realidad’ respondió preguntas que no fueron incluidas en su polémica aparición en 'El Valor de la Verdad', brindando detalles inéditos sobre su relación con varios futbolistas peruanos.

El vínculo entre Shirley Arica y Luis Advíncula

Uno de los temas más comentados en la entrevista en el programa conducido por Beto Ortiz fue la famosa encerrona que tuvo con futbolistas de la selección, como Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula. Sin embargo, la modelo y expareja de Reimond Manco no mencionó al lateral derecho y explicó los motivos de no mencionarlo.

A pesar de los rumores y las expectativas del público, Shirley Arica aseguró que nunca tuvo la intención de hablar sobre Advíncula ni de revelar detalles comprometedores. “Advíncula en algún momento me escribió. Me dijo: ‘Hola, qué tal, cómo estás’”, comentó durante el set del magazine conducido por Laura Spoya.

Según ella, la decisión del futbolista de restringir los comentarios en sus redes sociales fue una medida de precaución, aunque, en realidad, su nombre no iba a ser expuesto en el programa de Ortiz.



(Foto: composición/ 'La noche habla' YouTube)

La actitud de Luis Advíncula en la reunión con Shirley Arica

Shirley Arica dejó en claro que su percepción de Luis Advíncula es positiva y que nunca pensó en mencionarlo de manera negativa. "Pero yo no iba a hablar de él. Cuando me escribió, ya lo había conocido. Yo lo conocí ahí (en la encerrona).

Me escribió en esa época, hace años, de ahí no hemos vuelto a tener comunicación. Pero yo no lo iba a ‘quemar’ ni hablar mal de él porque me parece un caballero, no se comportó mal en la reunión", detalló.

Luis Advíncula no participó en el 'after'

La influencer enfatizó que Advíncula no tuvo una participación destacada en los eventos posteriores a la reunión. Según su testimonio, el futbolista no se involucró en el ‘after’, motivo por el cual no consideró relevante mencionarlo en el programa de Beto Ortiz. “

Él no iba a ir al after, para qué lo iba a mencionar. Compartí más con Cueva y Yotún que con Advíncula”, afirmó Arica. Las declaraciones de Shirley Arica generaron una ola de comentarios en redes sociales.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!