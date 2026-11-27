Rosángela Espinoza recalcó que su pareja se está separando de su aún esposa. (Foto: Magaly TV / Rosángela Espinoza - IG)

¡Dejará el tema ahí! Tras conocerse que su novio viajó con su esposa e hijo a Europa, la modelo decidió pronunciarse sobre el tema.

Rosángela Espinoza atraviesa una nueva etapa sentimental junto al piloto comercial Ricardo Sala Anchorena, de 47 años. Sin embargo, su romance quedó en medio de la polémica luego de que el programa ‘Magaly TV: La Firme’ revelara que su pareja todavía figuraría como casado en los registros de Reniec.

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Rosángela Espinoza se pronunció tras conocerse que su pareja es casado

Según el reportaje, Ricardo contrajo matrimonio con Antonella Pella Rivadeneyra en noviembre de 2018. Aunque habría registrado una separación en enero de 2024, los investigadores del programa encontraron registros de viajes que indicarían que ambos habrían retomado su relación.

Entre los datos difundidos se mencionaron viajes a Estados Unidos, Jamaica y Brasil. Además, Ricardo y su esposa habrían realizado un recorrido familiar por Europa entre julio y agosto de 2026, pocos meses antes de que Rosángela se mostrara públicamente junto al piloto.

Tras estas revelaciones, la integrante de ‘Esto es guerra’ decidió pronunciarse en sus redes sociales y explicar cómo comenzó su relación. Según contó, cuando conoció a Ricardo, él le aseguró que estaba separado y que ya había iniciado los trámites de divorcio.

(Foto: Rosángela Espinoza/ Ig)

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"Cuando conocí a Ricardo, me dijo que ya estaba separado, que había firmado en notaría como parte de su trámite de divorcio y que no tenía hijos. Eso me dio tranquilidad para seguir conociéndolo", aclaró.

Rosángela dejó en claro que está feliz con su nueva pareja y pidió que respeten su privacidad. "Ricardo es mi pareja, estoy feliz y en paz, y prefiero dejar el tema aquí. Les pido respeto para los dos", expresó.