Samahara Lobatón y Youna paralizan redes con apasionado beso en Estados Unidos

Viernes, 6 de marzo de 2026 12:22

Samahara Lobatón y Youna se dieron apasionado beso en TikTok. (Foto: Youna/ TikTok)

Samahara Lobatón viajó a Estados Unidos para ver a su expareja y el encuentro terminó con romántico beso.

Samahara Lobatón viajó a Estados Unidos para volver a ver a su expareja Youna. Desde hace algunos meses, los jóvenes se han mostrado muy cercanos y más de un cibernauta esperaba que se den un apasionado beso.

Samahara Lobatón y Youna protagonizan romántico beso en TikTok

Samahara Lobatón se reunió con su expareja en Miami. Los influencers están realizando diversas rifas para cubrir los gastos médicos de Youna, quien fue diagnosticado con leucemia a finales del 2026.

Durante una transmisión en la plataforma de TikTok, los jóvenes comenzaron a mostrarse cariñosos; fue ahí cuando Samahara indicó que si vendían todos los tickets, le daría un beso a Youna.

(Video: TikTok)

Sus seguidores lograron cumplir con lo solicitado y pidieron que la hija de Melissa Klug cumpla su promesa. La expareja se dio un beso de 10 segundos y más de un cibernauta se mostró emocionado, ya que esperaban este momento desde hace mucho.

"Yo aquí sonriendo", "Él la ama demasiado", "La mirada de ella es diferente", "Mi novela turca favorita", "Ella se muere por él", son algunos comentarios que acompañan la publicación.

