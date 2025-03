Alessandra Cordero, esposa de Yotún, sorprendió con reacción tras declaraciones de Shirley Arica

Alessandra Cordero pareja de Yotún regresó a las redes sociales tras comentarios de Arica. (Foto: composición/ 'EVDLV')

Shirley Arica habló de 'encerrona' con el futbolista nacional, Cueva y Advíncula. La pareja de 'Yoshi' no se quedó callada.

Alessandra Cordero, esposa del futbolista Yoshimar Yotún, reapareció en redes sociales tras la controversia generada por las declaraciones de Shirley Arica en 'El valor de la verdad'. La modelo aseguró que el jugador de Sporting Cristal estuvo en una "encerrona" acompañado de otra mujer.

Durante su participación en el programa de Beto Ortiz, Arica reveló detalles sobre aquella reunión, mencionando que su intención era conocer a algún futbolista. Sin embargo, al llegar, notó a Yotún con otra persona.

¿Qué dijo Shriley Arica sobre Yoshimar Yotún?

"Me parecía interesante Yotún, pero no me dio bola, me dio bola el feo, o sea Christian Cueva. Con Yotún hablamos muy poco y cuando llegué, él ya estaba con una chica bailando", afirmó la exchica reality.



Según Arica, la reunión se realizó en la azotea de un departamento alquilado, donde los invitados podían retirarse a habitaciones privadas. “A medida que avanzaba la tarde, se iban desapareciendo (los asistentes), luego volvían a salir. A veces había intercambio de parejas… de baile. Había de todo”, detalló con ironía.

La sutil respuesta de Alessandra Cordero

Las declaraciones de la modelo desataron una ola de comentarios en redes, generando especulaciones sobre la fidelidad de Yotún, quien lleva casi 20 años de relación con Alessandra Cordero. No obstante, el futbolista ha evitado referirse públicamente al tema.

En lugar de responder directamente a la polémica, Cordero compartió una imagen en Instagram donde su hijo aparece junto a Luis Advíncula, amigo cercano de Yotún. "Día de visita al padrino", escribió en la publicación, evitando hacer mención al escándalo. Hasta el momento, ni 'Yoshi' ni Alessandra han dado declaraciones directas sobre el asunto.

