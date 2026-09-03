¿Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz aplican el ‘50/50’? Esto dijo el exintegrante de ‘EEG’

Yaco fue consultado por el famoso ‘50/50’ en las parejas y si lo aplica en su convivencia con Natalie Vértiz.

Yaco Eskenazi volvió a generar polémica luego de contar, en su podcast con el Loco Wagner, algunos detalles sobre cómo maneja el dinero en casa con Natalie Vértiz. El comentario llamó la atención porque dio a entender que él se encargaba de ciertas deudas, algo que terminó provocando el reclamo de su esposa.

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Yaco descarta problemas con Natalie y afirmó que todo fue show

Ante todo el revuelo, Yaco Eskenazi decidió aclarar lo ocurrido y aseguró que no había ningún drama detrás. Según explicó, parte de lo que dijo fue parte del show y algunas cosas se exageran para hacer más entretenida la conversación.

“Hay gente que tiene que entender que algunas cosas se exageran”, comentó el exintegrante de ‘Esto es guerra’, dejando claro que no todo lo que se dice en el podcast debe tomarse como real o verdadero.



(Fuente: América TV)

Yaco respondió si aplica el ‘50/50’ con Natalie

Luego de eso, Yaco fue consultado por el famoso ‘50/50’ en las parejas, un tema que sigue generando debate entre varios personajes de la farándula peruana. Ahí contó cómo se organizan él y Natalie cuando se trata de los gastos del hogar.

“En nuestra casa nosotros no nos cobramos nada. Todo lo ponemos con amor y con la intención de que nuestra casa y la familia crezca”, explicó Yaco, señalando que entre ellos no están pendientes de quién paga más o quién paga menos.

Además, el conductor aseguró que ambos tienen claro cuál es su prioridad: sus hijos y el bienestar de su familia. “Y que cada vez podamos darle mejores cosas a nuestros hijos, que finalmente creo que de eso se trata”, agregó.