Tula Rodríguez contó por qué operaron a su hija y la malformación congénita con la que nació

Tula Rodríguez agradeció las muestras de cariño hacia su hija Valentina tras ser operada por tercera vez. (Foto: Tula Rodríguez/ Instagram)

Tula Rodríguez contó que su hija nació con una condición congénita y que, debido a ello, tuvo que ser sometida a una tercera operación. Más detalles en la nota.

Tula Rodríguez decidió abrir su corazón y hablar sobre la salud de su hija Valentina Carmona, luego de recibir numerosas preguntas de sus seguidores tras la operación a la que fue sometida la menor. A través de sus redes sociales, la actriz de 'Los otros Concha' explicó detalles de la condición con la que nació su primogénita.

¿Con qué condición nació la hija de Tula Rodríguez?

Según relató la artista, Valentina nació con atresia aural, una malformación congénita que provoca que el bebé nazca sin conducto auditivo externo. La revelación sorprendió a muchos de sus seguidores, ya que se trata de un aspecto muy personal de la vida de la joven.

"Nació con atresia aural, sin una orejita, que es la derecha. Con mi esposo fuimos a operarla al extranjero", contó la actriz, recordando los primeros años de vida de su hija y los esfuerzos que realizó junto a su pareja para buscar la mejor atención médica posible.

Asimismo, explicó que desde pequeña sabían que Valentina presentaba una leve asimetría facial, por lo que en algún momento tendría que someterse a una intervención para corregirla.

Tula Rodríguez explicó que los especialistas recomendaron esperar hasta que su hija cumpliera aproximadamente 16 años, edad en la que el sistema óseo ya estaría completamente desarrollado, para realizar una cirugía que permitiera mejorar la simetría del rostro.

(Video: Tula Rodríguez/ Instagram)

Sin embargo, el proceso se complicó cuando a Valentina también le diagnosticaron escoliosis, lo que retrasó los planes médicos iniciales. Sin embargo, este 2026, la hija de Tula decidió someterse a la intervención que es invasiva.

"Es una operación súper fuerte, súper invasiva que emocionalmente nos mueve, me mueve porque, obviamente, está mi hija de por medio, pero que no nos queda otra que continuar", comentó.