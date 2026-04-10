Sismo de magnitud 4.9 remeció Lima: ¿qué hacer antes, durante y después de un temblor?

Este jueves en la noche, un temblor de regular intensidad sacudió Lima. Te decimos qué medidas de prevención debes tomar en cuenta.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 4.9 ocurrido este 9 de abril 2026 a las 18:57:47 (hora local). El movimiento sísmico se registró a una profundidad de 56 kilómetros, con epicentro ubicado a 28 km al sur de Mala, en la provincia de Cañete (Lima). Según el informe, el evento tuvo una intensidad de IV en la escala de Mercalli.

Este movimiento sísmico generó momentos de preocupación entre los habitantes de Lima, quienes optaron por salir de sus viviendas durante algunos minutos ante la posibilidad de réplicas. Sin embargo, hasta el momento no se han reportado personas heridas ni daños materiales a causa del evento.

¿Qué hacer antes de un sismo?

Hoy en día no se puede saber con exactitud cuándo ocurrirá un sismo, por eso lo más importante es estar preparados con anticipación. Una de las mejores formas de reducir riesgos es tener un plan de emergencia familiar, donde cada integrante tenga un rol definido y sepa cómo actuar de manera ordenada en caso de un movimiento telúrico.

También es clave armar una mochila de emergencia con lo básico para sobrevivir las primeras horas. Esta debe incluir medicamentos, vendas, gasas, analgésicos, agua potable, artículos de higiene personal, una radio portátil y una linterna con pilas de repuesto.



(Foto: Andina)

¿Qué hacer mientras ocurre un sismo?

Los expertos de Defensa Civil recomiendan mantener la calma en todo momento, ya que el sismo suele durar solo unos segundos, aunque se sienta más largo. Lo más importante es no correr ni gritar, y esperar a que el movimiento termine antes de evacuar con cuidado. En el caso de quienes viven en edificios altos, se aconseja quedarse en su lugar hasta que el sismo finalice.

Además, es recomendable tener identificado con anticipación un punto de encuentro seguro, como un parque o zona abierta cercana. Si no hay uno disponible, se debe buscar un espacio libre dentro del mismo edificio. Para protegerse de objetos que puedan caer, se puede cubrir la cabeza con un cojín, casaca o cualquier prenda gruesa.

¿Qué hacer después de un sismo?

Después de un sismo, es fundamental seguir ciertas medidas para evitar riesgos adicionales. Primero, se debe revisar si hay personas heridas y brindar primeros auxilios si es necesario. Luego, hay que dirigirse con calma a las zonas seguras ya establecidas, sin separarse del grupo ni perder la tranquilidad.

También es importante no tocar cables eléctricos caídos, ya que pueden ser peligrosos. Se recomienda cerrar las llaves de gas para prevenir fugas y no volver a usarlo hasta que haya sido revisado. Finalmente, el uso del teléfono debe limitarse únicamente a llamadas de emergencia para no saturar las líneas.