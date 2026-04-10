¿Cuál es el monto de la multa que tendré que pagar por no votar en las Elecciones 2026?

La ONPE mantiene tres escalas de multa por no sufragar. Foto: Andina Noticias

¡Evita sanciones! La multa por no votar en Perú es obligatoria para ciudadanos entre 18 y 69 años. Conoce aquí cuánto deberás pagar según tu distrito.

A pocas horas de las Elecciones Generales 2026, miles de ciudadanos en Perú se preguntan cuánto deberán pagar si deciden no votar y cuáles son los montos actualizados de la multa electoral. Según lo establecido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), estas sanciones económicas no son iguales para todos, ya que dependen del distrito de residencia y la condición socioeconómica del elector.

¿Cuánto se paga de multa por no ir a votar en las Elecciones Perú 2026?

En ese sentido, la ONPE mantiene tres escalas de multa por no sufragar, las cuales se determinan según la clasificación socioeconómica del distrito. Este sistema se basa en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y no representa un cambio reciente, sino que ya se viene aplicando en procesos electorales anteriores.

Para este 2026, los montos se dividen de la siguiente manera:

Distritos no pobres: multa de 110 soles.

Distritos pobres no extremos: multa de 55 soles.

Distritos de pobreza extrema: multa de 27,50 soles.

En resumen, quienes viven en zonas clasificadas como no pobres deberán asumir la multa más alta, mientras que las personas en distritos de pobreza extrema tendrán una sanción menor para no afectar su economía. Si deseas verificar en qué categoría se encuentra tu distrito, puedes consultarlo en las plataformas oficiales del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) o de la ONPE, donde está disponible esta información actualizada.



(Foto: Andina)

¿Qué pasa su soy miembro de mesa y no voy a votar?

Las sanciones se incrementan en el caso de los ciudadanos que fueron elegidos como miembros de mesa y no cumplen con su deber electoral. Tanto los titulares como los suplentes que no se presenten el día de la jornada deberán asumir una multa de S/275, equivalente al 5% de la UIT vigente.

Es importante tener en cuenta que este pago no sustituye la multa por no votar. En caso de que la persona tampoco acuda a sufragar, ambas penalidades se acumulan. Por ejemplo, si reside en un distrito no pobre, el monto total podría ascender hasta S/385.