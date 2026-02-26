Calor en Lima alcanzó 33 grados: las temperaturas se incrementarán más en los próximos días

Especialistas del Senamhi señalaron que este aumento de temperaturas se debe al calentamiento de la superficie del mar. Foto: Andina

Lima registra más de 14 días con temperaturas superiores a los 30 °C y sensación térmica de hasta 36 °C, según el Senamhi.

Los distritos de Lima que se encuentran lejos del mar atraviesan una fuerte ola de calor que ya acumula 14 días consecutivos con temperaturas que superan los 30 °C. Así lo dio a conocer el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entidad que viene monitoreando el aumento del calor en la capital.

Según explicó el ingeniero Matt Nieto, especialista del Senamhi, este escenario forma parte del incremento de temperaturas previsto para toda la costa peruana y se mantendrá, al menos, hasta el 26 de febrero. Por ello, se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratado.

¿En qué distritos el calor fue más intenso?

Entre los distritos con mayor temperatura del aire destacan San Borja y La Molina, ambos con 33 °C. También figuran Carabayllo y San Juan de Lurigancho con 32 °C, mientras que San Martín de Porres alcanzó los 31 °C. Incluso zonas que suelen ser menos calurosas, como Jesús María y Santa Anita, registraron entre 31 °C y 32 °C.

El Senamhi precisó que es importante diferenciar entre la temperatura del aire y la sensación térmica. La primera se mide con instrumentos especializados, mientras que la segunda refleja el calor que realmente siente el cuerpo humano, tomando en cuenta factores como la humedad y la radiación solar.

En ese sentido, la sensación térmica ha sido aún más elevada en algunos puntos de Lima. San Borja llegó a percibirse con 36 °C, La Molina con 35 °C y distritos como Carabayllo y Jesús María alcanzaron los 34 °C, lo que hace que el ambiente se sienta más intenso de lo que marcan los termómetros.



(Foto: Andina Noticias)

¿A qué se debe el intenso calor en Lima?

Especialistas del Senamhi señalaron que este aumento de temperaturas se debe al calentamiento de la superficie del mar y a la disminución leve de los vientos provenientes del sur. Estas condiciones facilitan que el aire se caliente con mayor intensidad, sobre todo en los distritos que están más alejados del mar.