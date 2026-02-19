José María Balcázar es el nuevo presidente del Perú: este es su perfil político

El nuevo presidente del Perú es José María Balcázar. (Foto: Gobierno del Perú)

José María Balcázar llegó a la presidencia del Perú a los 83 años y su vida política está marcada por diversas controversias. Conoce más sobre el nuevo mandatario.

El congresista y exmagistrado José María Balcázar se convirtió en el nuevo presidente del Perú a los 83 años. El Parlamento lo eligió para reemplazar a José Jerí, quien fue destituido un día antes. Con su designación, el país suma su octavo mandatario en los últimos diez años.

¿Quién es José María Balcázar? Todo lo que debes saber sobre el nuevo presidente

Balcázar también marca un hito al convertirse en la persona de mayor edad en asumir la jefatura de Estado en la historia del Perú. Su elección sorprendió al imponerse en segunda vuelta a María del Carmen Alva, quien era la favorita.

La trayectoria del nuevo mandatario ha estado rodeada de controversias. A lo largo de los años ha enfrentado investigaciones por presuntos delitos como tráfico de influencias y cohecho. Incluso fue expulsado del Colegio de Abogados de Lambayeque tras un proceso disciplinario por supuestas faltas éticas y civiles.

Como magistrado de la Corte Suprema también fue separado por presuntas irregularidades. Además, en 2025 el Ministerio Público lo incluyó en una denuncia constitucional vinculada a la exfiscal Patricia Benavides, por un supuesto intercambio de favores ilícitos.

(FOTO: Congreso de la República)

En su labor parlamentaria tampoco estuvo exento de polémicas. En 2023 generó rechazo por declaraciones sobre relaciones sexuales tempranas durante un debate legislativo, y en 2024 promovió cambios para eliminar la obligatoriedad del lenguaje inclusivo en el Estado.

Pese a las críticas, el Congreso lo designó presidente de la República, sumándose a la lista reciente de mandatarios que incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti y Dina Boluarte.