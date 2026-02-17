Reniec: guía para consultar en línea si tu DNI ya está listo para recoger

Sin necesidad de acudir a las oficinas de Reniec, la entidad cuenta con una plataforma en línea donde puedes verificar el estado de tu trámite de DNI.
Si solicitaste la renovación o el duplicado de tu DNI, ahora puedes saber en línea si ya está listo para recogerlo. Reniec tiene una plataforma digital que te permite revisar el estado de tu trámite de manera rápida y sencilla, sin tener que ir antes a una oficina.
PUEDES VER: ONPE: ¿cuánto pagan por ser miembro de mesa 2026?
Consulta en línea si tu DNI ya está listo
Para saber si tu DNI ya fue emitido o todavía está en trámite, solo debes ingresar al portal oficial de Reniec y acceder a la sección de consulta de trámites. Ahí podrás buscar tu documento usando tu número de DNI o el número de solicitud que te entregaron al realizar el trámite. Estos son los pasos que debes seguir:
- Accede al portal oficial de Reniec a través de este ENLACE.
- Elige la opción “Consulta por: Documento Nacional de Identidad – DNI” o “Consulta por Número de Solicitud”.
- Ingresa tu número de DNI o el número de solicitud correspondiente.
- Presiona el botón “Consultar” para ver el estado de tu trámite.
El sistema mostrará tus datos completos, incluyendo tu nombre, número de DNI, la fecha en que realizaste el trámite y la oficina donde lo gestionaste o seleccionaste para recoger tu documento. Además, te indicará si tu DNI aún está en proceso de impresión o si ya se encuentra listo para ser retirado.
(Foto: Andina)
PUEDES VER: Conoce tu local de votación y si eres miembro de mesa 2026: Link oficial de la ONPE
Estos son los estados del trámite de tu DNI en la Reniec
- Iniciado: tu solicitud fue registrada recientemente y está en las primeras etapas del proceso.
- En proceso: el trámite avanza por varias fases, del 1 al 6, mostrando el porcentaje de avance según la etapa en la que se encuentre.
- En Agencia: el proceso se completó al 100 % y tu DNI ya está disponible en el Centro de Atención de Reniec para su recojo.
- Observado: tu trámite presenta alguna observación. En este caso, debes comunicarte con la asistente virtual por WhatsApp al número 990182569, o llamar a los teléfonos (01) 315-2700 o (01) 315-4000, anexo 1900, para recibir asistencia.
- Entregado: el trámite finalizó y ya has recogido tu DNI.
¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!