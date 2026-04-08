¿Cuándo y a qué hora comienza la Ley Seca en Perú por las Elecciones Generales 2026?

La Ley Seca iniciará el sábado 11 de abril previo a las Elecciones 2026. (Foto: ONPE)

Las Elecciones se realizarán el domingo 12 de abril y AQUÍ te diremos qué día iniciará la Ley Seca, según el JNE.

Las Elecciones Generales 2026 en el Perú se realizarán el domingo 12 de abril. En esta importante jornada, los ciudadanos elegirán al presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino para el periodo 2026 - 2031.

Como en cada elección, las autoridades han dispuesto medidas para mantener el orden. Una de las más conocidas es la Ley Seca, que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante un periodo determinado. Esta norma busca evitar incidentes y garantizar una jornada tranquila.

¿Cuándo y a qué hora inicia la Ley Seca este 2026?

Según la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley Seca empezará a las 8:00 de la mañana del sábado 11 de abril y terminará a las 8:00 de la mañana del lunes 13 de abril. Es decir, estará vigente durante aproximadamente 48 horas en todo el país.

(Foto: JNE)

Durante este tiempo, no se podrá vender alcohol en ningún establecimiento. Además, los locales que se dedican exclusivamente a la venta de bebidas alcohólicas deberán permanecer cerrados.

Las empresas o licorerías que no cumplan esta norma pueden recibir multas que superan los S/ 2.790, e incluso la clausura temporal de sus negocios. Esta medida tiene como objetivo principal cuidar la seguridad de todos los ciudadanos.