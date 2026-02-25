En Vivo

Consulta tu local de votación para las Elecciones 2026 solo con tu DNI - Link oficial

Miércoles, 25 de febrero de 2026 09:38

Conoce tu local de votación con el LINK que habilitó la ONPE. (Foto: ONPE/ Andina)

Miles de ciudadanos ya pueden conocer cuál es su local de votación para las Elecciones Generales 2026. LINK oficial AQUÍ.

Miles de peruanos buscan conocer su local de votación para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026. Si eres uno de ellos, entonces debes saber que el LINK de consulta totalmente gratis se habilita hoy, según anunció la ONPE.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó la plataforma virtual denominada "Conoce tu local de votación", donde cada persona podrá saber en qué institución le toca sufragar. El sistema ha sido diseñado para ofrecer una consulta rápida y sencilla desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

(FOTO: ONPE)

LINK de local de votación para las Elecciones 2026

A través de esta página web, los ciudadanos podrán conocer el local asignado, el número de mesa y otros detalles clave para participar en la jornada electoral. A continuación, podrás conocer el proceso que debes realizar.

ONPE: ¿Cuánto dinero ganará un miembro de mesa?

Las mesas de sufragio estarán conformadas por tres miembros titulares y seis suplentes. Estas deberán instalarse desde las 7:00 de la mañana, mientras que el horario de votación se extenderá hasta las 17:00. Las autoridades electorales recordaron que el cumplimiento de esta función es obligatorio.

Las personas que desempeñen correctamente su labor recibirán una compensación económica de S/165, siempre que su participación quede registrada en las listas oficiales. El periodo para presentar excusas y justificaciones está regulado y cada caso será evaluado conforme a la resolución 851-2025 del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

 
