ONPE cambia locales de votación: revisa AQUÍ si te reubicaron para las Elecciones 2026

Mediante un comunicado oficial, la ONPE confirmó que algunos ciudadanos han sido asignados a nuevos locales de votación. Más detalles en la nota.
A pocos días de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció una nueva reubicación de locales de votación en diversas zonas del país.
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La medida busca garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo de la jornada electoral programada para este domingo 12 de abril. A continuación, podrás conocer si tu centro de votación fue modificado.
ONPE: ¿Qué locales de votación fueron modificados?
A través de un comunicado oficial en redes sociales, la ONPE instó a los ciudadanos a verificar nuevamente su lugar de votación. La entidad advirtió que algunos electores podrían haber sido asignados a nuevas sedes, por lo que es importante revisar la información actualizada antes de acudir a sufragar.
En ese sentido, se informó que se modificaron 10 locales de votación en las provincias de Huanta, en Ayacucho, así como en Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en Loreto. Estas decisiones buscan salvaguardar la integridad de los ciudadanos.
(Foto: ONPE)
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Cabe recordar que el pasado 4 de abril, la ONPE también había comunicado cambios en locales de votación en Lima Metropolitana, Arequipa y La Libertad. En esos casos, las reubicaciones se debieron a que algunos espacios no cumplían con las condiciones necesarias o se encontraban en proceso de remodelación.
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