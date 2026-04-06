ONPE cambia locales de votación: revisa AQUÍ si te reubicaron para las Elecciones 2026

La ONPE indicó que algunos locales de votación han sido modificados. (Foto: Andina / ONPE)

Mediante un comunicado oficial, la ONPE confirmó que algunos ciudadanos han sido asignados a nuevos locales de votación. Más detalles en la nota.

A pocos días de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció una nueva reubicación de locales de votación en diversas zonas del país.

La medida busca garantizar la seguridad y el adecuado desarrollo de la jornada electoral programada para este domingo 12 de abril. A continuación, podrás conocer si tu centro de votación fue modificado.

ONPE: ¿Qué locales de votación fueron modificados?

A través de un comunicado oficial en redes sociales, la ONPE instó a los ciudadanos a verificar nuevamente su lugar de votación. La entidad advirtió que algunos electores podrían haber sido asignados a nuevas sedes, por lo que es importante revisar la información actualizada antes de acudir a sufragar.

En ese sentido, se informó que se modificaron 10 locales de votación en las provincias de Huanta, en Ayacucho, así como en Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en Loreto. Estas decisiones buscan salvaguardar la integridad de los ciudadanos.

(Foto: ONPE)

Cabe recordar que el pasado 4 de abril, la ONPE también había comunicado cambios en locales de votación en Lima Metropolitana, Arequipa y La Libertad. En esos casos, las reubicaciones se debieron a que algunos espacios no cumplían con las condiciones necesarias o se encontraban en proceso de remodelación.