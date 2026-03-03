Día de la Mujer: conoce por qué se conmemora el 8 de marzo

La elección de esta fecha se relaciona con una histórica manifestación realizada el 8 de marzo de 1857. Foto: Andina

Cada 8 de marzo se recuerda el Día Internacional de la Mujer. Conoce más sobre su origen e importancia.

A lo largo de la historia, las mujeres han tenido que enfrentar grandes desafíos para hacer valer sus derechos. En el pasado, muchas no podían acceder a la educación, conseguir un empleo era complicado y su participación en decisiones políticas o sociales era casi inexistente, lo que limitaba sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.

Con el paso del tiempo, esta realidad comenzó a transformarse gracias a la lucha constante de miles de mujeres alrededor del mundo. Actualmente, cada vez más voces femeninas se alzan para exigir igualdad de oportunidades, respeto y un trato justo en todos los ámbitos de la sociedad.

En ese contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, una fecha destinada a promover la inclusión y visibilizar la necesidad de reducir las brechas sociales, económicas y laborales que aún existen entre hombres y mujeres.



Día Internacional de la Mujer: ¿Por qué se conmemora el 8 de marzo?

La elección de esta fecha se relaciona con una histórica manifestación realizada el 8 de marzo de 1857 en Nueva York. En aquella ocasión, trabajadoras de una fábrica textil salieron a las calles para exigir mejores condiciones laborales y hacer escuchar sus demandas.

Las mujeres protestaron contra las extensas jornadas de más de 12 horas diarias y reclamaron la reducción del horario laboral, además del fin del trabajo infantil. Aunque la movilización fue reprimida por la policía, marcó un momento clave que inspiró futuras luchas por los derechos femeninos.

Con el paso de los años, muchas de las protestas realizadas cada 8 de marzo fueron impulsadas principalmente por mujeres trabajadoras. Por ello, la fecha también fue conocida como el Día de la Mujer Trabajadora, hasta que en 1975 la ONU amplió su significado e incluyó a todas las mujeres bajo el nombre oficial de Día Internacional de la Mujer.