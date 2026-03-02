Feriados en Perú marzo 2026: conoce si habrá días festivos durante este mes

Un feriado es un día de descanso obligatorio en el que la mayoría de personas no trabaja. Foto: Andina

A continuación, conoce cuáles son los días de descanso que tendrá el tercer mes del año, marzo.

Hoy en día, organizar los días de descanso se ha vuelto fundamental para muchos peruanos. Ya sea para armar un viaje, compartir tiempo en familia o simplemente desconectarse de la rutina, los feriados son fechas muy esperadas. En 2026 no será diferente, pues cada día libre genera expectativa entre quienes desean aprovechar al máximo su tiempo y planificar con anticipación actividades especiales.

Un feriado es, básicamente, un día de descanso obligatorio en el que la mayoría de personas no trabaja. Estas fechas están establecidas por ley y suelen recordar hechos históricos o celebraciones religiosas y culturales importantes para el país. Durante esos días, muchas empresas, colegios e instituciones cierran sus puertas, lo que permite a las personas relajarse, reunirse con sus seres queridos o disfrutar de distintas actividades recreativas.

¿Cuántos feriados hay en el mes de marzo?

No obstante, en 2026 el mes de marzo no contará con feriados remunerados. Aunque esto pueda parecer desalentador para algunos, la buena noticia es que los siguientes días libres están muy cerca. En abril llegarán el jueves 2 y el viernes 3, fechas que coinciden con la celebración de Semana Santa y que muchos aprovecharán para viajar o descansar.

Por eso, mientras llegan esos esperados feriados, marzo puede convertirse en el momento ideal para recargar energías y organizar planes con anticipación. Es una oportunidad perfecta para ahorrar, coordinar reuniones familiares o definir una escapada, de modo que los próximos días de descanso se disfruten al máximo.



(Foto: Andina)

¿Cuáles son los feriados oficiales de 2025?

Desde 2024 hay cuatro nuevos feriados nacionales. Por ello, en la actualidad, hay un total de 16 días de descanso obligatorio. Estos son los que habrá en 2026:

Jueves 2 de abril: Jueves Santo.

Viernes 3 de abril: Viernes Santo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera.

Lunes 29 de junio: San Pedro y San Pablo.

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú.

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias.

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias.

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín.

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.