¿Este lunes 3 de noviembre es feriado o día no laborable? Esto indica El Peruano

Los trabajadores del sector público y privado se preguntan si este lunes 3 de noviembre también será feriado. Te explicamos todo lo que debes saber.

Muchos trabajadores en el Perú se encuentran a la expectativa por saber si el lunes 3 de noviembre será declarado feriado o día no laborable. Esto se debe a que el 1 de noviembre, fecha en que se celebra el Día de Todos los Santos, caerá en sábado, un día que ya suele ser de descanso para varios empleados.

Ante esta situación, surgieron dudas sobre si el Gobierno podría disponer un día adicional de descanso, extendiendo el feriado para tener un fin de semana largo. Sin embargo, para aclarar cualquier confusión, es importante revisar el calendario oficial de feriados y días no laborables del 2025, publicado por las autoridades competentes.

Este 3 de noviembre no será feriado ni día no laborable

De acuerdo con la información oficial, el 3 de noviembre no figura como feriado nacional ni como día no laborable. Por lo tanto, tanto en el sector público como en el privado, las actividades laborales y educativas se desarrollarán con normalidad. El único día de descanso confirmado es el viernes 1 de noviembre, según el calendario aprobado para el próximo año.

Cabe recordar que el 1 de noviembre, el Perú celebra el Día de Todos los Santos, una importante festividad religiosa en la que se rinde homenaje a todos los santos y mártires de la Iglesia Católica. En esta fecha, muchas familias visitan los cementerios para recordar a sus seres queridos y participar en misas o actividades tradicionales.



¿Qué pasa si trabajas en los feriados?

Si te toca trabajar durante un feriado, ya sea desde casa o de forma presencial, la ley establece dos opciones. La primera es que tu empleador te compense con otro día libre a cambio, en cuyo caso no se genera un pago extra. Pero si no hay compensación, tienes derecho a recibir tres pagos: uno por el feriado como si no hubieras trabajado, otro por el trabajo realizado y un adicional del 100 % como sobretasa legal.

Calendario de próximos feriados y días no laborables 2025

Viernes 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Lunes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Martes 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Jueves 25 de diciembre: Navidad

Viernes 26 de diciembre: Día no laborable (sector público).