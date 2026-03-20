Utilidades 2026: ¿cuándo se pagarán y quiénes serán los beneficiarios en Perú?

Se trata de un beneficio que permite a los trabajadores recibir una parte de las ganancias que la empresa. Foto: Andina Noticias

El pago de las utilidades 2026 es un derecho establecido en la Constitución. Te explicamos lo que debes saber al respecto.

Las utilidades representan un beneficio económico que las empresas privadas deben entregar a sus trabajadores, tal como lo establece la Constitución Política del Perú y el Decreto Legislativo N° 892. Este derecho se aplica a las compañías que generan rentas de tercera categoría, cuentan con más de 20 empleados y registran ganancias durante el año fiscal correspondiente.

Sin embargo, no todas las empresas están obligadas a repartir utilidades. Quedan excluidas las cooperativas, las empresas autogestionarias, las sociedades civiles y aquellas con menos de 20 trabajadores. El porcentaje a distribuir depende del sector económico; por ejemplo, las empresas pesqueras, industriales y de telecomunicaciones deben destinar el 10% de su renta neta para este beneficio.

¿Hasta cuándo deben depositar las utilidades 2026?

Entre el 25 de abril y el 13 de mayo de 2026, las empresas del sector privado deben cumplir con el pago de utilidades a sus trabajadores. Durante este período, las compañías cuentan con un máximo de 30 días para realizar la distribución correspondiente.

El pago se realiza luego de que la empresa presenta la Declaración Jurada Anual del Impuesto a la Renta, cuyo vencimiento depende del calendario establecido por la entidad. Sin embargo, las empresas también pueden decidir adelantar el desembolso de utilidades antes de la fecha límite si lo consideran conveniente.



(Foto: Andina Noticias)

¿Quiénes reciben el pago de las utilidades 2026?

Todos los trabajadores en planilla que hayan laborado al menos un día durante 2025 tienen derecho a recibir utilidades. Esto abarca a empleados con contratos temporales o indefinidos, de jornada completa o parcial, sean peruanos o extranjeros. También pueden recibirlas los extrabajadores, ya que no es requisito seguir laborando en la empresa para acceder al beneficio. En cambio, no corresponden a practicantes, personas que emiten recibos por honorarios ni a trabajadores informales.

¿Cuáles son las sanciones por no pagar las utilidades 2026?

Si la empresa no realiza el pago de utilidades dentro del plazo establecido, no se generan intereses de forma automática. No obstante, los trabajadores afectados pueden presentar un reclamo y denunciar la situación ante Sunafil, ya que el incumplimiento del reparto de utilidades se considera una infracción grave.

En caso de comprobarse la omisión, la entidad aplicará una sanción económica a la empresa. Las multas varían entre S/ 8,085.5 y S/ 133,900, según la cantidad de trabajadores afectados por el retraso o la falta de pago.