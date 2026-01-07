Instagram: conoce el truco secreto para tener hasta tres fotos perfil diferentes

El truco de Instagram para tener hasta 3 fotos de perfil diferentes funciona en Android y iPhone. Foto: Instagram

Instagram permite tener hasta tres fotos de perfil distintas para personalizar tu cuenta y hacerla más atractiva sin apps externas.

Instagram sigue renovando sus funciones y una de las más llamativas es la posibilidad de tener hasta tres fotos de perfil diferentes. Esta opción permite a los usuarios mostrar varias imágenes en su perfil, dándole un toque más dinámico y personalizado a su cuenta, ya sea personal, profesional o de creador de contenido.

La función está pensada para quienes desean destacar distintos aspectos de su identidad sin cambiar constantemente la foto principal. Con esta herramienta, Instagram permite agregar imágenes alternativas que se muestran de forma rotativa o al interactuar con el perfil.

El truco de Instagram para tener hasta 3 fotos de perfil diferentes

Para tener hasta tres fotos de perfil diferentes en Instagram no es necesario instalar aplicaciones extrañas o de terceros, ya que es una funcionalidad nativa de la propia app. Estos son los pasos que debes seguir para tener fotos diferentes en tu perfil:

Debes ingresar a tu cuenta de Instagram en tu teléfono Android o iPhone

Luego, vas a tu perfil en Instagram y das clic en ‘Editar perfil’

En la parte superior, da clic en ‘Editar fotos’

Luego, te aparecen hasta 3 círculos pequeños en donde puedes agregar la foto que tienes guardada en tu celular o tomarte una nueva.

Instagram también te da la opción de elegir a una de las imágenes como foto principal.



(Foto: Instagram)

Esta función ayuda a diferenciarse dentro de la plataforma y captar más atención, ya que un perfil con varias fotos resulta más llamativo que uno tradicional. Al aprovechar esta opción, los usuarios pueden reforzar su identidad digital.