ONPE: ¿cuánto recibirás por ser miembro de mesa en las elecciones 2026?

El pago se otorga únicamente a quienes cumplan toda la jornada electoral. Foto: Andina

Si fuiste elegido como miembro de mesa, entonces te interesará saber cuánto se paga por cumplir esta función y cuál es la multa por no presentarse el día de los comicios.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya empezó con la designación de los miembros de mesa para las Elecciones Generales 2026 en el Perú. Este proceso busca asegurar que todas las mesas de votación funcionen correctamente el día de los comicios.

El pasado 29 de enero, más de 820 mil ciudadanos fueron elegidos mediante un sorteo a nivel nacional. Estas personas tendrán la responsabilidad de instalar las mesas, recibir los votos y participar en el conteo final durante la jornada electoral.

¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

En estas elecciones, el rol del miembro de mesa será aún más importante, ya que se votará nuevamente por el Senado y la Cámara de Diputados. Esto hará que la cédula de votación sea más larga y requiera mayor atención durante el proceso.

Para saber si una persona ha sido designada como miembro de mesa, la ONPE habilitó una plataforma digital donde solo se debe ingresar el número de DNI: https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/. También se podrá revisar esta información en las oficinas descentralizadas de la ONPE y en lugares públicos de cada distrito.



(Foto: Andina Noticias)

¿Cuánto pagan por ser miembro de mesa?

Quienes cumplan con esta función recibirán un pago de 165 soles, que equivale al 3 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT). Este monto se entrega como reconocimiento por apoyar en el correcto desarrollo de las elecciones.

Es importante tener en cuenta que el pago se otorga únicamente a quienes cumplan toda la jornada electoral, desde la instalación de la mesa hasta el cierre de la votación. Esto incluye a miembros titulares, suplentes que asuman el cargo y ciudadanos que sean llamados a cumplir la función durante el día.

¿Qué pasa si no te presentas como miembro de mesa?

La normativa electoral en el Perú señala que los miembros de mesa, tanto titulares como suplentes, están obligados a presentarse el día de las elecciones para cumplir con su función. En caso de no asistir y no presentar una justificación válida, se impone una multa de 275 soles, medida que busca garantizar el compromiso y la participación responsable de los ciudadanos.