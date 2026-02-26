Sismo de magnitud 5.0 remeció Lima: ¿qué hacer antes, durante y después de un temblor?

Los especialistas en Defensa Civil recuerdan que mantener la calma es clave durante un sismo. Foto: generada por IA

Este jueves, un temblor de regular intensidad sacudió Lima. Te decimos qué medidas de prevención debes tomar en cuenta.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó un sismo de magnitud 5.0 ocurrido este 26 de febrero de 2026 a las 18:21 horas, con epicentro a 36 km al oeste de Chilca, Cañete, Lima. El movimiento sísmico se registró a una profundidad de 53 km y alcanzó una intensidad de IV-V en la zona afectada.

Este fuerte movimiento sísmico causó cierto pánico entre los limeños, quienes decidieron salir de sus casas por unos minutos ante las posibles replicas. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

¿Qué hacer antes de un sismo?

Hoy en día, no existe una manera exacta de prever cuándo ocurrirá un sismo, por lo que la forma más efectiva de reducir riesgos es tener un plan de emergencia familiar. Definir roles y responsabilidades para cada integrante y actuar de manera coordinada puede ser crucial durante un evento sísmico.

Asimismo, es recomendable preparar una mochila de emergencia con artículos indispensables, como medicamentos, vendas, gasas, analgésicos, agua potable, productos de higiene personal, una radio y una linterna con baterías de repuesto.



(Foto: Andina)

¿Qué hacer mientras ocurre un sismo?

Los especialistas en Defensa Civil recuerdan que mantener la calma es clave durante un sismo. Aunque el movimiento pueda sentirse más largo de lo que realmente es, solo dura unos segundos, por lo que es importante no caer en el pánico. Recomiendan no correr ni gritar y esperar a que el temblor termine para evacuar con seguridad. En especial, quienes viven en pisos altos deben permanecer en su lugar hasta que finalice el movimiento antes de intentar bajar.

Asimismo, aconsejan identificar con anticipación un parque o zona abierta cercana para dirigirse allí después de un sismo. Si no existe un espacio de ese tipo, se puede buscar un área despejada dentro del mismo edificio o condominio. Además, para evitar golpes por objetos que puedan caer, es útil proteger la cabeza con un cojín, una casaca o cualquier prenda gruesa.

¿Qué hacer después de un sismo?

Luego de un temblor, es crucial seguir ciertas medidas de seguridad para evitar riesgos adicionales:

Observar si alguien está herido y practicar primeros auxilios.

Dirigirse a las zonas de protección ya establecidas, sin perder la calma y sin alejarse del grupo.

No tocar cables de energía eléctrica que han caído.

Cerrar las llaves de gas para evitar cualquier fuga y usarlo nuevamente hasta que se haya realizado la inspección adecuada.

Utilice el teléfono solo en llamadas urgentes.