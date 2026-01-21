Actor de 'Al fondo hay sitio' reaparece y muestra avance de su salud tras delicada operación

Un querido actor de 'Al fondo hay sitio' mostró una gran recuperación tras operación. (Foto: AFHS)

Este personaje es uno de los más queridos de la serie y sorprendió a sus seguidores con su recuperada apariencia.

'Al fondo hay sitio' es una de las series más importantes de la televisión peruana y sus personajes han logrado ganarse el cariño de las personas. Sin embargo, uno de ellos se convirtió en pieza clave, pero tuvo que alejarse de la TV por motivos personales.

'Al fondo hay sitio': conocido actor reaparece en redes

Mediante sus redes sociales, Paul Martin reveló que visitó al popular Gustavo Bueno, conocido también como 'Don Gilberto'. La imagen sorprendió a más de un cibernauta, ya que pudieron conocer que el querido integrante de 'Al fondo hay sitio' se está recuperando de manera exitosa.

(Foto: Paul Martin)

De acuerdo a la información brindada por Martin, la foto fue tomada el 20 de enero. En la instantánea se puede ver a 'Don Gilberto' recostado en su cama, pero con una alegría inmensa por ver a su amigo, a quien conoce hace 39 años.

¿Gustavo Bueno regresará a 'Al fondo hay sitio'?

Antes de terminar la temporada 2025, miles de fans quedaron sorprendidos, porque 'Don Gilberto' apareció en sus pantallas. De esta manera confirmaron que Gustavo Bueno regresará a la serie de América Televisión tras superar complicaciones de salud.

"Gracias a todos los que han sido soporte y empuje con sus llamadas, palabras, muestras de cariño. Solo puedo decir que hay Gus para rato. Hay actor para rato, hay don Gilberto para rato", comentó un familiar del actor peruano.