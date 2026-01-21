En Vivo

10:00am - 1:00pm
'Player' con Jorge Aguayo
escuchar en vivo

Search

Actor de 'Al fondo hay sitio' reaparece y muestra avance de su salud tras delicada operación

Miércoles, 21 de enero de 2026 11:07

Un querido actor de 'Al fondo hay sitio' mostró una gran recuperación tras operación. (Foto: AFHS)

Este personaje es uno de los más queridos de la serie y sorprendió a sus seguidores con su recuperada apariencia.

'Al fondo hay sitio' es una de las series más importantes de la televisión peruana y sus personajes han logrado ganarse el cariño de las personas. Sin embargo, uno de ellos se convirtió en pieza clave, pero tuvo que alejarse de la TV por motivos personales.

PUEDES VER: Yahaira Plasencia hizo fuerte revelación tras rumores de embarazo

'Al fondo hay sitio': conocido actor reaparece en redes

Mediante sus redes sociales, Paul Martin reveló que visitó al popular Gustavo Bueno, conocido también como 'Don Gilberto'. La imagen sorprendió a más de un cibernauta, ya que pudieron conocer que el querido integrante de 'Al fondo hay sitio' se está recuperando de manera exitosa.

(Foto: Paul Martin)

PUEDES VER: Santiago Suárez reveló lo que hizo por él su ex Raysa Ortiz cuando pasaba por una delicada situación

 De acuerdo a la información brindada por Martin, la foto fue tomada el 20 de enero. En la instantánea se puede ver a 'Don Gilberto' recostado en su cama, pero con una alegría inmensa por ver a su amigo, a quien conoce hace 39 años.

¿Gustavo Bueno regresará a 'Al fondo hay sitio'?

Antes de terminar la temporada 2025, miles de fans quedaron sorprendidos, porque 'Don Gilberto' apareció en sus pantallas. De esta manera confirmaron que Gustavo Bueno regresará a la serie de América Televisión tras superar complicaciones de salud.

"Gracias a todos los que han sido soporte y empuje con sus llamadas, palabras, muestras de cariño. Solo puedo decir que hay Gus para rato. Hay actor para rato, hay don Gilberto para rato", comentó un familiar del actor peruano.

¡Escucha Radio Planeta, tu música en inglés, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!

Compartir

Más de Espectáculos

Programación

  • 'Player' con Jorge Aguayo

    10:00am - 1:00pm

    ¡El bigotón más querido del Planeta! Tiene todo lo que necesitas saber: lo más trend en TikTok, lo último en series, actualizaciones de tus juegos favoritos, tecnología y más de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 1:00 p.m.

  • 'Sisoi' con Karina Betancourt

    1:00pm - 4:00pm

    Karina Betancourt activa tus tardes con la mejor y más variada música en inglés, junto a los datos musicales, amorosos y culinarios de tus artistas que no sabías. Prende la radio y disfruta de un programa lleno de vibras y buena onda.

  • 'Planeta en Línea'

    4:00pm - 5:00pm

Lo último

Síguenos en...

¿Ya nos escuchas a través de Oigo?

Descarga la última versión y disfruta de todo el contenido de CRP Radios