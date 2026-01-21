Yahaira Plasencia hizo fuerte revelación tras rumores de embarazo

Yahaira Plasencia aclaró que no está embarazada. (Foto: Yahaira Plasencia/ Instarandula).

Yahaira Plasencia 'rompió su silencio' ante los rumores de un posible embarazo y mandó un fuerte mensaje a los cibernautas.

Yahaira Plasencia volvió a captar la atención de los programas de espectáculos tras difundirse una foto en la que aparece junto a Luis Fernando Rodríguez, popularmente conocido como 'El Diablo'.

La imagen fue publicada por el portal 'Instarandula' y rápidamente generó comentarios. El detalle que más llamó la atención fue el abdomen ligeramente abultado de la cantante, lo que dio pie a rumores sobre un posible embarazo.

Las especulaciones aumentaron cuando la persona que tomó la fotografía aseguró que el empresario estaba acariciando el vientre de Yahaira. Esto hizo que muchos usuarios sacaran conclusiones y comentaran el tema en redes sociales.

Yahaira se pronunció sobre posible embarazo

Ante la ola de rumores, Yahaira Plasencia decidió pronunciarse a través de las historias de su cuenta de Instagram. La artista quiso aclarar directamente lo que se venía diciendo y responder a las dudas de sus seguidores.

(Video: Yahaira Plasencia/ Instagram)

"Gente, una última cosa, no estoy embarazada, estoy con la regla. Dejen de hablar h****", expresó la cantante, dejando en claro la situación y poniendo fin a las especulaciones que circulaban en redes.