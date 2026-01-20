Santiago Suárez reveló lo que hizo por él su ex Raysa Ortiz cuando pasaba por una delicada situación

Ahora Santiago Suárez vende marcianos con la ayuda de su madre. Foto: composición captura ATV/Instagram

Tras la grave denuncia en su contra, Santiago Suárez perdió su trabajo y muchos se alejaron de él, pero en ese momento recibió el apoyo de su expareja, Raysa Ortiz.

En una entrevista reciente con el programa ‘Día D’, el actor Santiago Suárez se mostró visiblemente conmovido al recordar los difíciles momentos que atravesó tras hacerse pública la denuncia en su contra.

El actor contó que cayó en una profunda depresión luego de sentir que muchas personas le dieron la espalda, pero destacó el apoyo incondicional que recibió de Raysa Ortiz y de su familia en ese periodo complicado.

Santiago Suárez recibió el apoyo de su ex Raysa Ortiz

Suárez, quien fue retirado del espacio televisivo ‘Domingos de fiesta’ a raíz de la delicada acusación, reveló que varias oportunidades laborales se cerraron y que el respaldo del público desapareció. En medio de esa situación, su expareja Raysa Ortiz, junto a su madre y su hermana gemela Sirena Ortiz, fueron quienes no lo abandonaron. “Ellas fueron las que me levantaron de la cama”, expresó el actor durante su testimonio en el programa dominical de ATV.

El actor también relató que Raysa se comunicó con él para ofrecerle una solución cuando ella debía viajar a México para grabar una serie con Telemundo. Según contó, la actriz le propuso quedarse en un cuarto libre de su casa y le recomendó alquilar su departamento para que pudiera contar con un ingreso económico estable mientras atravesaba ese proceso.

Finalmente, Santiago Suárez resaltó el papel fundamental que tuvo la madre de Raysa en su recuperación emocional y laboral. “Yo todo el día dormía y su mamá me levantaba de la cama... me puso a chambear, llegó diciembre y me puso a trabajar con ella, a hacer panetones, chocotejas, alfajores. Un momento que lo recuerdo con mucho camino porque igual te tiene en cuenta”, señaló, recordando con emoción el apoyo recibido en uno de los momentos más duros de su vida.



Santiago Suárez vende marcianos con la ayuda de su madre

El actor decidió dedicarse a la venta de marcianos, ya que se alejó totalmente de la televisión. El nombre de su emprendimiento es 'Marcianos El Guapo', y ha sido promocionado por todas sus redes sociales.

En este sentido, Santiago Suárez aseguró que tras las acusaciones su vida dio un giro absoluto, por ello, se animó a realizar este pequeño negocio con la ayuda de su mamá, quien se conmueve con la situación que viene atravesando su hijo.