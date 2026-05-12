¿Por qué se pelearon? Zully reveló a Yeri Mua la verdad sobre Milenka

Aunque Milenka habría intentado arreglar las cosas, Zully confesó que decidió alejarse. Foto: captura Kick

Por primera vez, la streamer peruana Zully se sinceró sobre lo que pasó con Milenka y el motivo por el que se alejaron.

La streamer peruana Zully sorprendió a sus seguidores al hablar por primera vez sobre la verdadera razón de su distanciamiento con Milenka durante una conversación con la famosa creadora de contenidos, la mexicana Yeri Mua. La influencer confesó que, aunque ahora toman caminos separados, en el pasado llegaron a ser inseparables y compartieron una amistad muy cercana.

Zully recordó la gran amistad que tuvo con Milenka

Durante la charla con Yeri Mua, Zully reconoció que en Perú constantemente la comparan con Milenka, algo que no le incomoda porque reconoce el vínculo que tuvieron antes de hacerse conocidas en redes sociales. “Nosotras antes éramos mejores amigas, incluso antes de entrar a Kick. Veníamos de TikTok, hacíamos lives y contenido juntas”, recordó.

La creadora de contenido también reveló que atravesaba momentos complicados a nivel familiar y que Milenka fue una de las personas que más la apoyó en esa etapa. “Siempre voy a estar agradecida porque me ayudó mucho en ese momento. Vivimos juntas y compartimos muchísimas cosas, como cualquier mejor amiga”, comentó. Además, no dudó en destacar el carisma de su ex amiga. “Ella siempre me hacía reír con sus bromas, sus bailes y su personalidad. Es una chica muy carismática”, agregó.

¿Zully contó por qué se terminó su amistad con Milenka?

Sin embargo, la amistad terminó rompiéndose por un problema que involucró a un familiar y otras situaciones que Zully prefirió mantener en privado. “No me gusta hablar mucho de eso, pero pasó un problema y ahí todo cambió”, explicó. Según contó, el conflicto ocurrió justo cuando empezaba a ingresar con más fuerza al mundo de Kick y las transmisiones en vivo.

Aunque Milenka habría intentado arreglar las cosas, Zully confesó que decidió alejarse por tranquilidad emocional. “Después de ese problema ya no iba a ser igual. Sentí que debía priorizar mi tranquilidad”, expresó. Pese a ello, dejó claro que no guarda resentimientos y que todavía recuerda con cariño todo lo que compartieron.



(Fuente: Kick Yeri Mua)

Finalmente, la streamer reflexionó sobre las amistades dentro del mundo digital y aseguró que ahora es mucho más cuidadosa al confiar en las personas. “Siempre le voy a desear lo mejor y agradecer todo lo que vivimos”, afirmó, dejando en claro que, aunque la amistad terminó, aún valora los buenos momentos junto a Milenka.