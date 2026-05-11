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Cueva habló sobre picante foto con Rosángela Espinoza en hotel: "Acepto..."

Lunes, 11 de mayo de 2026 18:28

Cueva se pronunció sobre su foto con Rosángela Espinoza. (Foto: Amor y Fuego)

¡PICANTE! Christian Cueva habló por primera vez sobre la foto viral junto a Rosángela Espinoza en una cama. La confesión sorprendió a Peluchín y Gigi.

En medio de la separación de Christian Cueva y Pamela López, se filtró una foto del exseleccionado peruano junto a Rosángela Espinoza en un hotel. Esta imagen generó un gran revuelo en la farándula local, ya que la modelo negó conocer al futbolista.

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Ninguno de los dos se había pronunciado sobre la fotografía que circula en redes sociales; sin embargo, durante una entrevista con 'Amor y Fuego' el jugador de Juan Pablo ll dio una sorpresiva declaración sobre el tema.

Cueva se pronunció sobre foto con Rosángela Espinoza

Rodrigo le preguntó sobre la fotografía, y Cueva solo atinó a sonreír. Además, aseguró que en algún momento hablará con él sobre el tema. Ante esta declaración, Gigi le hizo el siguiente cuestionamiento: "¿Queremos saber si Rosángela fue capaz de meterse contigo, que eres casado?"

Ante ellos, Cueva aseguró que acepta sus malas decisiones. Rápidamente, Gigi indicó que esa respuesta admitía que sí estuvo con ella; estas declaraciones no fueron desmentidas por el jugador de Juan Pablo ll.

(Video: Amor y Fuego)

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Recordemos que, en más de una oportunidad, Rosángela Espinoza aseguró que no iba a hablar del tema, porque ya pasaron más de nueve años; sin embargo, las declaraciones de Cueva volvieron a traer el tema a la mesa.

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