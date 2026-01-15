Adolfo Chuiman contó la verdadera razón de su renuncia a 'Al fondo hay sitio'

Adolfo Chuiman reveló que renunció a 'AFHS', porque no soportaba algunas situaciones. (Foto: AFHS - Mario Noticias Perú)

Adolfo Chuiman confesó que interpretar varios años a 'Peter' le generó ataques de nervios. Además, recalcó que habían situaciones que le incomodaban.

'Al fondo hay sitio' es una de las series más populares del país y uno de los personajes que se ganó el cariño del público fue Peter Mackey, el cual era interpretado por Adolfo Chuiman. Hace algunos días se difundió en las redes sociales una entrevista que dio el reconocido actor y sus seguidores quedaron sorprendidos con sus declaraciones.

PUEDES VER: Maju Mantilla vuelve a la televisión tras polémica con Gustavo Salcedo

Adolfo Chuiman confesó por qué renunció a 'Al fondo hay sitio'

El actor peruano fue consultado sobre su personaje y reveló que las personas suelen preguntarle por Peter, ya que muchos esperan verlo en la nueva temporada de 'AFHS'; sin embargo, esto quedó totalmente descartado, ya que para renunciar a la serie tuvo que analizar diversas situaciones.

"Yo renuncié. No, no es que me sacaron. (...) Yo renuncié porque ya no soportaba algunas cosas, ¿me entiendes?", afirmó Adolfo Chuiman para el canal de YouTube Mario Noticias Perú. Además, indicó que el ritmo de trabajo y exigencia emocional afectaron su salud.

(Fuente: YouTube Mario Noticias Perú)

PUEDES VER: Samahara Lobatón compartió inesperado video tras enfrentar delicada situación

"Debido al intenso trabajo que ha sido mi carrera, me dio como una especie de dos ataques de nervios. Yo vivía los personajes", relató. Este desgaste lo llevó a considerar su salida de la serie de América Televisión.

Durante la entrevista, el exintegrante de 'Al fondo hay sitio' se refirió a las salidas de otros actores como Mónica Sánchez, Magdyel Ugas y David Almandoz. Chuiman aseguró que fue el primero en dar este importante paso y que cada uno de ellos tomó su decisión basándose en sus situaciones personales.

¡Escucha Radio Moda, te mueve, en vivo en OIGO, nuestra app oficial y entérate de las últimas noticias de tus artistas favoritos y su música!