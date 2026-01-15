Maju Mantilla vuelve a la televisión tras polémica con Gustavo Salcedo

Maju Mantilla regresa a la televisión luego de problemas públicos Gustavo Salcedo. (Foto: Composición Instagram)

Luego de estar envuelta en un escándalo, la ex Miss Mundo regresará a la conducción de un programa magazine que será transmitido por Panamericana Televisión.

¡Después de la tormenta, viene la calma! Maju Mantilla confirmó que regresará a las pantallas de televisión junto a Ethel Pozo. La noticia generó diversas reacciones en la farándula peruana, ya que el nuevo programa magazine de la hija de Gisela Valcárcel será transmitido por la tarde vía Panamericana Televisión.

Maju Mantilla tendrá nuevo programa con Ethel Pozo

El miércoles 14 de enero fue la preventa de GV Producciones y se reveló que Maju Mantilla formará parte del nuevo programa de Panamericana Televisión. En medio de la presentación, Gisela Valcárcel no dudó en destacar la fortaleza de la ex Miss Mundo.

"Ha sido gratificante saber su fortaleza, entender sus ojos y creo que eso ha traspasado la cámara hace mucho tiempo", comentó la mamá de Ethel Pozo, visiblemente emocionada.

(Foto: Instagram)

Por su parte, la exconductora de 'América Hoy' celebró la incorporación de Maju a la productora de Gisela Válcarcel. "Estoy feliz de que sea mi nueva compañera. Se vienen muchas aventuras y muchas risas", puntualizó.

De esta manera, Maju Mantilla deja atrás el escándalo que vivió con su aún esposo Gustavo Salcedo, quien, tras estar envuelto en esta polémica, se animó a pedirle disculpas públicas a la madre de sus hijos.

