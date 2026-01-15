Samahara Lobatón compartió inesperado video tras enfrentar delicada situación

Samahara Lobatón realizó inesperada publicación en sus redes sociales. (Foto: Instagram - Samahara Lobatón)

La hija de Melissa Klug reapareció en redes sociales con un peculiar video que generó diversas reacciones entre los cibernautas.

Hace algunos días, el programa de 'Amor y Fuego' reveló que Samahara Lobatón fue agredida físicamente por Bryan Torres. Rápidamente, Melissa Klug acudió a la comisaría para denunciar al cantante de salsa, y aseguró que su hija necesita apoyo psicológico.

Diversos programas de espectáculos han intentado comunicarse con la influencer y el cantante, pero ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el tema; sin embargo, la hija de Abel Lobatón decidió reaparecer en sus redes sociales oficiales. ¿Qué dijo?

Samahara Lobatón reaparece en redes sociales

En su cuenta oficial de Instagram, Samahara Lobatón publicó un video donde aparecía en la habitación de sus hijas. Al inicio del video, la influencer se mostró sumamente tranquila y conversando de manera natural sobre una rutina que tiene con sus menores; sin embargo, al finalizar el clip, se observa que todo se trataba de publicidad.

"Hola, hola. Acompáñenme a arreglar el cuarto de mis bebés. Bueno, cuando las bañamos, esto queda un caos, todo afuera: el neceser, los hisopos, el cuarto desordenado, pero voy ordenando de a pocos", indicó Samahara al comenzar el video.

Tiempo después, añadió lo siguiente: "¿Se han dado cuenta de que todo está carísimo? Gracias a Dios he encontrado una plataforma que me ha ayudado a generar eso extra que tanto necesitamos y, mientras voy ordenando, quiero saber si ustedes quieren saber cuál es la plataforma".