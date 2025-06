Ale Fuller y su fuerte comentario contra su ex Pablo Heredia por Alondra García Miró

Ale Fuller también arremetió contra Pablo Heredia por sus declaraciones en 'El valor de la verdad'. Foto: Facebook

La joven actriz Ale Fuller se pronunció sin filtros sobre las declaraciones de su expareja Pablo Heredia en ‘El valor de la verdad’.

Ale Fuller salió al frente por primera vez para responder sobre lo dicho por su expareja Pablo Heredia en ‘El valor de la verdad’. La actriz no habló de sus amigas Flavia Laos y Mayra Goñi, sino que aclaró lo expresado por el argentino sobre Alondra García Miró.

Ale Fuller desmintió a Pablo Heredia

La actriz Ale Fuller negó que Alondra García Miró haya sido la causa del fin de su relación con Pablo Heredia en 2018. Incluso se mostró sorprendida de que su ex aún no entienda por qué terminaron. “Si es que se ha dicho que la razón ha sido por Alondra, entonces o ese polígrafo está mal calibrado, o entonces hasta el día de hoy mi expareja no entiende la razón de por qué hemos terminado”, dijo entre risas.

Fuller fue clara al explicar que su ruptura no tuvo nada que ver con la modelo. Más bien, dejó entrever que hay otras razones que su ex aún no comprende. Su respuesta mostró que no guarda rencor, pero sí cierta sorpresa por lo que se ha dicho en los medios.

Además, aclaró que tiene una amistad de años con Alondra y que entre ellas nunca ha habido problemas. “Alondra es mi amiga, lo ha sido desde hace muchos años y lo sigue siendo, y no ha sido por Alondra, para nada”, afirmó la actriz.



(Foto: TikTok)

PUEDES VER: Ale Fuller rompió su silencio y desmintió a Flavia Laos y Pablo Heredia

Ale Fuller arremetió contra Pablo Heredia

Ale Fuller también expresó su incomodidad por todo lo que dijo Pablo Heredia. Según ella, hace algunos meses se encontraron, tuvieron una larga conversación y lo saludó con mucho cariño. No obstante, señaló que ahora está un poco fresco como para encontrárselo y saludarlo con cariño, por lo que todo lo declarado ha sido incomodo para todos.

La actriz de ‘Ven, baila, quinceañera’ opinó que su exnovio podría haber revelado aspectos íntimos de su relación por motivos económicos. “Quiero creer que es por dinero, creo que sería el camino más entendible, porque si no significa que está lucrando con el dolor ajeno y no quiero creer que está llegando a eso“, expresó.

Además, Fuller criticó la forma en que él manejó la situación, señalando que le pareció inapropiado. “Me parece que es muy poco acertado gestionar la situación así, no solamente como hombre, sino como ser humano, creo que hay límites, pero qué sé yo, tal vez lo necesitaba muchísimo”, agregó, dejando ver su decepción.