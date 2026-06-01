Boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez: así será el vestido de la novia

Karla Tarazona mostró el vestido que usará en su boda. (Foto: Karla Tarazona/ Instagram)

A pocos días de convertirse en la esposa de Christian Domínguez. Karla Tarazona reveló qué vestido usará en su boda.

La cuenta regresiva para la esperada boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez ya comenzó. A pocos días de dar el siguiente paso en su relación, la conductora decidió compartir con sus seguidores algunos detalles de los preparativos, sorprendiendo al mostrar los exclusivos vestidos que lucirá en su gran día.

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Karla Tarazona mostró su vestido de novia

A través de sus redes sociales, Karla Tarazona reveló imágenes de las pruebas de vestuario junto a la diseñadora Luisa Vargas, quien está a cargo de confeccionar las piezas que acompañarán a la conductora en uno de los momentos más importantes de su vida.

Los videos dejaron ver distintos diseños, lo que despertó rumores de que utilizaría más de un vestido durante la celebración. La reconocida diseñadora no ocultó su emoción por formar parte de este acontecimiento y dedicó un emotivo mensaje a la futura novia.

“Estoy enamorada del vestido... o los vestidos que usará mi querida Karlita. Me hace muy feliz verla feliz y agradezco la confianza que ha depositado en nuestro trabajo para una fecha tan especial”, expresó.

(FOTO: Luisa Vargas/ Instagram)

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Asimismo, Luisa Vargas explicó que cada diseño ha sido elaborado durante varios meses de intenso trabajo, desde los primeros bocetos hasta la selección de telas, texturas y detalles artesanales. Según contó, cada encuentro con Karla estuvo marcado por la complicidad, las risas y el deseo de crear algo único y personalizado.