Suheyn Cipriani contó el difícil episodio que vivió en el Miss Grand 2026

Suheyn Cipriani reveló que su vestido de gala se rompió previo a desfilar. (Foto: Miss Grand 2026 - Suheyn Cipriani)

La representante peruana reveló el verdadero motivo de su nerviosismo durante el desfile en traje de gala en Miss Grand 2026.

Suheyn Cipriani sorprendió a sus seguidores al revelar el difícil momento que vivió durante la final del Miss Grand International All Stars 2026. Aunque logró ubicarse dentro del Top 10 del prestigioso certamen de belleza, la representante nacional confesó que enfrentó un inesperado problema.

Luego de que varios usuarios en redes sociales comentaran que la notaron nerviosa durante el desfile en traje de gala, Suheyn decidió explicar lo que realmente ocurrió detrás de cámaras. La modelo contó que el elegante vestido que lució aquella noche se rompió.

Suheyn Cipriani reveló que el vestido de gala se rompió

"El vestido es completamente hermoso, tiene unos detalles preciosos. Es un vestido que me encanta, me fascina, pero sí pasó algo antes de que yo saliera", relató a través de sus redes sociales.

Según explicó, el cierre de la prenda se rompió mientras se preparaba para ingresar al escenario, lo que provocó momentos de tensión entre ella y su equipo de trabajo.

"Se me rompió el cierre y ahí me puse nerviosa porque tenían que coserlo y tenía miedo de no llegar a tiempo. Eran nervios de miedo, de no llegar. Estaba ahí parada con el vestido completamente roto, mientras los chicos lo cosían", recordó.

Aunque el inconveniente fue solucionado a contrarreloj, los problemas no terminaron ahí. La modelo reveló que justo antes de iniciar su recorrido por la pasarela, el vestido volvió a presentar una falla.

(Foto: Miss Grand 2026)

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"Respiré profundo para poder caminar derecha y, cuando hago eso, siento que se me vuelve a romper justo antes de salir. Lamentablemente eso me desconcentró completamente y no salí igual", confesó.

Suheyn reconoció que durante todo el desfile estuvo preocupada por la posibilidad de que la prenda volviera a abrirse frente al jurado y al público, situación que afectó su seguridad en escena.