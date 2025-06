Flavia Laos protagonizó fuerte pelea en vivo con la madre de Ale Fuller: ¿qué ocurrió?

Flavia Laos se comunicó en vivo con ‘Amor y Fuego’ y enfrentó a la mamá de Ale Fuller. Foto: Facebook

'El valor de la verdad' de Pablo Heredia sigue generando conflictos. Esta vez Flavia Laos se enfrentó a la mamá de su amiga Ale Fuller.

Daniela Doberti, madre de Alessandra Fuller, decidió pronunciarse desde España tras la polémica que involucró a su hija. Luego de las declaraciones de Pablo Heredia y Flavia Laos, que insinuaban un triángulo amoroso, Doberti salió en defensa de Alessandra, quien fue señalada por supuestamente haber interferido entre Mayra Goñi y el actor argentino.

Madre de Ale Fuller salió en su defensa

La mamá de Alessandra no se quedó callada luego de que su hija fue acusada de ser la causante de una supuesta ruptura. Aclaró lo ocurrido entre los actores de la serie ‘VBQ’ y Pablo Heredia, afirmando que los hechos ocurrieron hace siete años y que es injusto revivir esa historia ahora.

PUEDES VER: Ale Fuller rompió su silencio y desmintió a Flavia Laos y Pablo Heredia

En una llamada al programa ‘Amor y Fuego’, Daniela expresó su malestar: “Qué lástima todo lo que está pasando en Lima, triste y sorprendida, después de 7 años con el silencio que hemos guardado y todos tratan de alguna manera de librarse, limpiarse. Nosotros estamos tranquilos. Todo en esta vida regresa”.

Doberti también dijo que tanto ella como su hija están cansadas de las versiones falsas: “Estamos cansada, agotadas”, comentó. Refiriéndose a lo dicho por Flavia, aclaró: “Es completamente falso que Ale se haya involucrado en un romance de Mayra y Pablo. No conocía a Mayra, había escuchado un rumor de un beso. Ella (Mayra) le comentó que con Pablo eran amigos y que no le interesaba”.

PUEDES VER: Flavia Laos expuso chats de Pablo Heredia sobre Ale Fuller que lo dejan en evidencia

Flavia Laos enfrentó a la madre de Ale Fuller

Flavia Laos se comunicó en vivo con ‘Amor y Fuego’ y aclaró que en ningún momento dijo que Alessandra Fuller se metió entre Mayra Goñi y Pablo Heredia. Afirmó que sus palabras fueron malinterpretadas y que incluso habló directamente con Ale para dejar todo claro entre ellas.

Sin embargo, Flavia expresó su molestia por las declaraciones de la mamá de Alessandra, ya que considera que la dejó como una mentirosa ante el público. Por eso, insistió en que la propia Ale debería dar su versión: “Ale también tiene la versión real, imagino, y pueden ir a preguntarle. ¿Por qué tienen que salir terceros a hablar por las personas?”, dijo visiblemente incómoda.

Ante estos comentarios, Daniela Doberti, madre de Alessandra, se mostró sorprendida por la actitud de Flavia. “¡Asuuu! Uy, no. Me incomoda cómo se está refiriendo Flavia a mí, no sé qué le está pasando”, comentó. También aseguró que siempre habló con respeto y defendió la amistad entre ambas. Después de eso, decidió cortar la comunicación.



(Fuente: 'Amor y Fuego')