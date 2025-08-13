Ale Venturo y su tajante reacción tras presunto embarazo de Melissa Paredes

Ale Venturo subió una historia a Instagram que llamó la atención de todos. Foto: Instagram

En medio de los rumores de un supuesto embarazo de Melissa Paredes, Ale Venturo compartió una llamativa publicación.

Aunque en algún momento llegaron a llevarse bien, lo cierto es que Melissa Paredes y Ale Venturo han tenido sus diferencias, pues la actual pareja de Rodrigo Cuba expresó su desacuerdo con el tipo de crianza que el futbolista brindaba a la hija que tiene con la exchica reality. Por ello, usuarios en redes sociales consideran que, cada vez que pueden, ambas se envían indirectas a través de historias o videos.

Por ello, en medios de los rumores de un supuesto embarazo de Melissa Paredes, ha llamado la atención la reciente publicación de Ale Venturo, ya que muchos interpretaron que es una clara alusión a la actual situación de la exintegrante de ‘Esto es guerra’.

¿Ale Venturo mandó un fuerte mensaje para Melissa Paredes?

Todo empezó cuando, en medio de los rumores que no paraban de crecer, Ale Venturo subió una historia a Instagram que llamó la atención de todos. En la foto aparecía sonriente junto a Rodrigo Cuba, exesposo de Melissa Paredes, con un mensaje que decía: “Hoy me siento en modo ninini… Ni sé, Ni me interesa, Ni me importa”.

La publicación coincidió justo con el momento en que en redes se hablaba del posible embarazo de Paredes, noticia que hasta ahora la modelo no ha confirmado ni negado. Esa coincidencia hizo que muchos vieran en las palabras de Ale una indirecta con un toque de ironía hacia la situación.

Aun así, Ale Venturo no ha dado ninguna declaración directa sobre el tema. Ha preferido guardar silencio, aunque su historia en Instagram generó un gran revuelo y se convirtió en tema de conversación en redes sociales.



Melissa Paredes encaró a Ale Venturo por comentarios sobre su hija

En una anterior entrevista, Melissa Paredes fue consultada sobre los comentarios que Ale Venturo habría hecho respecto a su hija, y no dudó en expresar su incomodidad. “A ninguna mamá le va a gustar que hablen de su niña... En su momento, Ale me cayó muy bien, me pareció una chica linda, hasta que escuché unos comentarios desafortunados”, señaló. Aunque aclaró que tal vez no fue con mala intención, mencionó que esto se sumó a otras actitudes del padre de su hija.

La actriz también contó que decidió manejar el tema de forma privada y con madurez. “Lo hablamos en interno, les deseo lo mejor. Como le dije a ella, somos adultas... Le escribí directamente como debe ser. No voy a contar nada porque son cosas entre mamás y son privadas”, explicó.