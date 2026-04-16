Tepha Loza preocupó a fans al revelar que fue diagnosticada con extraña enfermedad

Mediante sus redes sociales, Tepha Loza realizó inesperada confesión sobre su salud. (Foto: Tepha Loza)

Tras el fallecimiento de su mamá, Tepha Loza se realizó exámenes médicos y fue diagnosticada con inesperada enfermedad.

Tepha Loza atraviesa un difícil momento personal tras la pérdida de su madre, situación que la llevó a priorizar su salud y realizarse exámenes médicos que había postergado durante mucho tiempo.

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A través de sus redes sociales, la hermana menor de Melisa Loza confesó lo vulnerable que se ha sentido en este proceso. "Después de todo lo que he pasado con mi mamá, lo que más quiero y necesito ahorita es hacerme todos los chequeos", expresó.

Tepha Loza confesó que padece una extraña enfermedad

La exchica reality también reveló que venía sufriendo de fuertes dolores lumbares desde hace tiempo, los cuales afectaban seriamente su rutina diaria. "Es un dolor espantoso… de verdad me pone tan mal que no me deja ni trabajar ni hacer nada", comentó.

Tras someterse a una resonancia, la influencer contó que fue diagnosticada con lipomatosis, una condición que implica la aparición de pequeñas masas internas que requieren seguimiento médico constante.

Asimismo, detalló los síntomas que enfrenta, como sensación de electricidad en las piernas, debilidad y adormecimiento, lo que ha incrementado su preocupación. Sin embargo, aseguró que está a la espera de indicaciones médicas para determinar el tratamiento adecuado.

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Tepha reflexionó sobre su salud y reconoció que durante años se automedicó con corticoides, lo que podría haber influido en su situación actual. Pese a ello, se mostró esperanzada en que no se trate de algo grave y continúa enfocada en su recuperación.